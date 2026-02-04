Este es el programa del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón de 2026

El 8 de febrero, Aragón celebra elecciones autonómicas con la exministra Pilar Alegría al frente de la candidatura socialista. Estas son las medidas principales del programa del PSOE para esta cita electoral.

'Por Aragón. Por tus derechos': con este lema llega el PSOE a unas elecciones complicadas en Aragón, donde las encuestas no auguran buenos resultados. Pilar Alegría, tras dejar el Gobierno central, tratará de frenar la debacle socialista en un contexto de auge de la extrema derecha —prácticamente todos los sondeos adelantan que Vox duplicará sus votos y tendrá más fuerza a la hora de negociar con un PP que, como en Extremadura, no logrará sumar más de uno o dos escaños—.

Frente al "cansancio frente al ruido, la crispación y el odio que algunos imponer", el PSOE presenta una fórmula con la que Aragón obtenga "más y mejor", como merece, con un Gobierno "desde la cercanía, con un proyecto limpio, honesto y pensado para sumar". El programa socialista parte de la vivienda como derecho básico y transcurre por la sanidad pública, la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial y la despoblación, la economía y la financiación autonómica hasta otros aspectos como el transporte, la memoria democrática —cuya legislación derogó el Gobierno del PP con Vox en la comunidad autónoma—.

En resumen, las medidas más destacadas del programa del PSOE se centran en los derechos para los más pequeños (educación gratuita desde los 0 años, escolares gratuitos, refuerzo de salud mental infantil y juvenil...), para los jóvenes (bono cultural, alquileres accesibles...), para las familias (atención sanitaria y gratuidad de transporte para residentes que deban trasladarse para asistir al médico), para las mujeres (puntos violeta, consultas específicas de salud de la mujer, mejora del cribado y detección precoz de cáncer...), y para los mayores (residencias públicas, complementos autonómicos para pensiones...).

También entre sus puntos fuertes están los derechos laborales (beneficios fiscales, bonos para autónomos...), el transporte en Aragón, ayudas a cuidadores y personas con discapacidad o dependencia, derechos medioambientales y de ayuda al sector de agricultores y ganaderos y el fortalecimiento de la sanidad pública:

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.