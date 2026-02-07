Borrasca Marta, en directo | El temporal continúa y pone este sábado en aviso a casi toda España

Extremadura, en alerta naranja por lluvias y viento El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta naranja por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres desde las 06:00 horas de este sábado hasta las 00,00 horas del domingo, día 8. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la precipitación acumulada en 12 horas podría alcanzar los 80 litros por metro cuadrado, esperándose los mayores acumulados en la parte más oriental. En el sur de la provincia de Badajoz, Vegas del Guadiana, y Barros y Serena, se activará la alerta naranja por vientos, del oeste y suroeste y con rachas máximas de 90 kilómetros por hora, entre las 08:00 y las 18:00 horas de este sábado. Además, la alerta será amarilla por lluvias en Cáceres y Badajoz desde las 06:00 hasta las 18:00 horas, con una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado, lluvias que ocasionalmente pueden ir acompañadas de tormenta y granizo. Europa Press Compartir en X

El temporal deja más de 9.500 en Andalucía desde el 27 de enero La comunidad andaluza ha registrado más de 5.300 incidencias (5.310) como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo, mientras que el acumulado desde el pasado 27 de enero asciende a un total de 9.509 incidencias. Además, las provincias de Málaga, Granada y Cádiz presentan problemas en la red de abastecimiento de agua potable, y el número de carreteras cortadas en la comunidad se sitúa en 85. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada en la tarde de este viernes, ha detallado que la mayoría de las incidencias se han concentrado en la provincia de Cádiz, con 1.921 casos. Le siguen Jaén (1.705), Sevilla (1.651), Granada (1.322), Málaga (965), Córdoba (870), Almería (663) y Huelva (412). Europa Press Compartir en X

AEMET avisa de lluvias fuertes por Marta En líneas generales, AEMET prevé que el tiempo siga marcado por la circulación atlántica en la Península y Baleares, con la borrasca Leonardo en fase madura situada al sur de Irlanda y el acercamiento de la borrasca Marta al oeste peninsular. En este marco, predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones generalizadas que avanzarán de oeste a este del país. Por zonas, se espera que las lluvias sean fuertes y persistentes en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y en Alborán, y no se descarta que también lo sean en Galicia. De acuerdo con el organismo estatal, los mayores acumulados se darán en sierras de Andalucía y con es probable que caigan tormentas y granizo ocasional en el oeste de esta comunidad autónoma. Por el contrario, las precipitaciones serán menos abundantes en Baleares, Cantábrico, fachada oriental y tercio nordeste peninsular donde al principio se darán algunos claros. El pronóstico recoge nevadas con acumulados significativos en las montañas del centro y mitad norte a una cota de 800/1100 metros (m). En este sentido, AEMET ha apuntado a que es probable que la nieve también afecte a zonas aledañas de ambas mesetas y no se descarta que a su vez se registre en interiores de Galicia. En menor medida, también nevará en el sureste del país con una cota subiendo de 1100/1300 m. hasta llegar a estar por encima de 1600. Europa Press Compartir en X

La Comunitat Valenciana y Murcia, en avisos naranja Además, hay avisos naranja en Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. En la primera hay activo un aviso naranja por oleaje en Alicante, que se junta con los otros tres que hay por viento en las tres provincias valencianas (en este caso, de nivel amarillo). En la segunda, la costa del Campo de Cartagena y Mazarrón registra un aviso naranja por oleaje. Al margen de ello, la Región de Murcia también tiene un aviso amarillo por olas (en la costa del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas) y tres por viento (en el noroeste de Murcia, el la costa del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y en el Campo de Cartagena y Mazarrón). Europa Press Compartir en X

La AEMET lanza avisos naranjas por nieve en Castilla y León La nieve también marca los avisos en Castilla y León: AEMET ha activado avisos naranja por nevadas para mañana en Ávila, León y Zamora. Además, también hay avisos de nivel amarillo por nieve en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria; y por lluvia en Ávila y Salamanca. Europa Press Compartir en X

"El peor día será el sábado": dice la AEMET Este sábado dejaremos atrás la borrasca Leonardo, que ha causado importantes y graves estragos, especialmente en Andalucía, y vendrá una nueva: la borrasca Marta. Tal como avisa Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta nueva borrasca dejará "lluvias muy intensas, de nuevo, en Andalucía, pero también en Castilla-La Mancha y en Extremadura, en zonas donde ya los ríos van con mucho caudal y donde los embalses están llenos". Lee la noticia completa aquí Al Rojo Vivo Compartir en X

Marta pone en aviso a Andalucía La borrasca 'Marta' pondrá en aviso este sábado a casi toda España por lluvias, tormentas, viento, olas y nieve, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Un total de cinco comunidades autónomas (CCAA) tendrán avisos naranja viento, lluvia, nieve y, sobre todo, olas Un día más Andalucía será una de las CCAA más golpeadas por distintos fenómenos meteorológicos. En concreto, tiene avisos naranja por lluvia en Cádiz, Huelva y Sevilla; avisos naranja por viento en Cádiz, Granada y Huelva; y avisos naranja por olas en Almería, Cádiz y Huelva. Todas las provincias andaluzas registran avisos de nivel amarillo. Los de lluvia están en Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga; los de viento, en Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla; los de olas en Granada y Málaga; y los de tormentas en Cádiz y Sevilla. Europa Press Compartir en X

Andalucía no admite más agua Tras una pequeña tregua de la borrasca Leonardo este viernes, jornada en la que las lluvias han sido menos abundantes que en días anteriores, este sábado llega al país Marta, una nueva borrasca de alto impacto que volverá a provocar lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular. Es probable que no llegue a los litros que ha descargado Leonardo, pero Marta castigará a las mismas zonas que han sufrido inundaciones en los últimos días, especialmente en Andalucía, que para el sábado ya tiene avisos activos en Aracena, Huelva, el Estrecho, la sierra norte de Sevilla y Grazalema. Lee la noticia completa aquí. Francisco Cacho Compartir en X

