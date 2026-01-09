¿Quién se presenta a las elecciones de Aragón? Todas las candidaturas presentadas para el 8F

El 8 de febrero se celebran las primeras elecciones de 2026, las autonómicas de Aragón, adelantadas por Jorge Azcón. Consulta la lista de los partidos que han presentado candidaturas para concurrir el 8F.

Un total de 14 partidos y coaliciones han presentado candidaturas en Huesca y Zaragoza, respectivamente, mientras 12 lo han hecho en Teruel de cara a las elecciones en Aragón, que se celebran el 8 de febrero, las primeras de un 2026 que se prevé especialmente electoral. Once de ellas lo hacen en las tres provincias aragonesas, entre ellas la sorpresa de estos comicios, Se acabó la fiesta, el partido del agitador de ultraderecha que en 2024 entró en el Parlamento Europeo. Los otros diez partidos o agrupaciones que buscan concurrir el 8F en las elecciones son el PP, PSOE, Chunta Aragonesista, Coalición Aragonesa, Partido Aragonés, Vox, PACMA, Escaños en blanco y las alianzas entre Podemos y Alianza Verde y entre Izquierda Unida y Sumar.

Aragón Existe también se presenta en Huesca y Zaragoza, aunque en Teruel lo hace con la fórmula original, Teruel Existe; en las dos primeras también se han presentado candidaturas de Por Un Mundo Más Justo (PUM+J), mientras que en Huesca la lista la completa Entre Todos Bajo (Baix Cinca) y en Zaragoza, el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE). Si bien estas son las candidaturas presentadas, no necesariamente son las que vayan a concurrir a los comicios: la Junta Electoral tiene hasta el 12 de enero para proclamarlas o no y no será hasta el 13 de enero cuando se conozca la lista de candidaturas proclamadas, es decir, las que sí podrán presentarse a las elecciones.

El actual presidente, Jorge Azcón (PP), encabeza la lista popular por Zaragoza, con la que espera revalidar el cargo, mientras que el PSOE ha presentado a la ya exministra de Educación de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, como cabeza de lista en busca de presidir la comunidad autónoma. Junto a ellos, concurren Jorge Pueyo por la Chunta Aragonesista, María Goicoechea por la coalición de Podemos-Alianza Verde y Marta Abengochea por la de IU-Sumar, todos por la circunscripción de Zaragoza, y también Alejandro Nolasco por Vox, Tomás Guitarte por Teruel Existe y Alberto Izquierdo por el PAR, por la de Teruel.

Los resultados de las elecciones autonómicas de Aragón de 2023 dieron representación a ocho de ellos, siendo el PP el partido más votado de la jornada (28 escaños). El PSOE se hizo con 23 escaños mientras que Vox se colocó como tercera fuerza política, con siete escaños. Los regionalistas Chunta y Existe sumaron tres escaños, mientras que Podemos, IU y el PAR se quedaron con un escaño cada uno. ¿Y por qué Aragon repite elecciones menos de dos años después? Por lo mismo que lo hizo Extremadura: el Gobierno del PP no pudo aprobar los presupuestos de la comunidad, a raíz de un bloqueo con Vox, el mismo partido al que los populares metieron en el Ejecutivo.

