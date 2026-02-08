Ahora

9, 10 y 11 de febrero

Negociación 'in extremis': Transportes sigue buscando un acuerdo con los sindicatos para evitar la huelga que podría cancelar más de mil trenes

El contexto A última hora de este viernes, 6 de febrero, al finalizar la tercera reunión con Óscar Puente, los sindicatos seguían manteniendo la huelga de trenes de la próxima semana para los días 9, 10 y 11 de febrero.

A finales de este viernes, 6 de febrero, los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y Semaf) mantenían la huelga convocada para la próxima semana, del 9 al 11 de febrero, después de que la tercera reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, se hubiera cerrado sin acuerdo.

De este modo, entramos en 24 horas clave para la negociación. Los sindicatos están a la espera de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible les convoque este domingo a una nueva reunión en un intento por alcanzar un acuerdo que evite la huelga en protesta por la seguridad de los trenes tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Sin embargo, Transportes aún no sabe si habrá una nueva reunión, tal como señalaron este sábado a EFE desde el ministerio, que apuntaron que seguían "abiertos al diálogo".

Según apuntaron las organizaciones sindicales tras esa última reunión celebrada este pasado viernes, no se concretaron las medidas que reivindican, aunque reconocieron que transcurrió "mejor enfocada" que la anterior en temas como la seguridad y el mantenimiento del sistema ferroviario. No obstante, y tras esa cita, las partes han seguido con reuniones y contactos de carácter técnico.

Más de 330 trenes de alta velocidad cancelados

Además de por los sindicatos mayoritarios, la huelga está convocado por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, que no están en las negociaciones, para exigir un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad.

En concreto, la huelga está convocado para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. Además de a Adif y Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

La huelga ha obligado a Renfe, Ouigo e Iryo a cancelar en el conjunto de las tres operadoras la circulación de más de 330 trenes de alta velocidad y, en caso de la pública, también de larga distancia entre el 9 y el 11 de febrero. Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia (la resolución no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias); del 75 %, en horario punta y del 50 %, en el resto del día en cercanías; del 65 %, en media distancia, y del 21 %, en mercancías.

Por último, de los 995 trenes de alta velocidad y larga distancia programados por Renfe para los próximos 9, 10 y 11 de febrero, circularán 723, mientras se suprimen 272. En el caso de Ouigo, de los 110 trenes previstos, circularán 80 y 30 quedan cancelados, en tanto que Iryo operará 90 de un total de 124 programados, sin garantizar la circulación de los 34 restantes.

Veremos si finalmente este domingo se produce ese acuerdo in extremis que evite esta huelga y, por ende, el caos ferroviario que producirá este parón durante los primeros días de esta semana.

