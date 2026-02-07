Dónde me toca votar y cómo consultar las mesas electorales del 8F en Aragón

Este domingo se celebran elecciones autonómicas en Aragón. Casi un millón de aragoneses están llamados a las urnas este 8F, de los cuales más de 32.000 votarán por primera vez.

Más de un millón de aragoneses están llamados a votar este domingo en las elecciones de Aragón, 991.892 de los cuales residen en la propia comunidad y lo podrán hacer, si no han solicitado el voto por correo, en alguno de los cerca de un millar de locales electorales habilitados en los municipios de las tres provincias. Muchos llevan años haciéndolo —algunos, votando siempre al mismo partido—, pero más de 30.000 jóvenes lo hacen por primera vez en unas autonómicas, al haber cumplido los 18 años desde el 28 de mayo de 2023, cuando se celebraron los últimos comicios de la región.

Los habituales seguramente sabrán a dónde ir, a no ser que se hayan mudado, pero son muchos los que el mismo día de las elecciones se encuentran con que no saben exactamente a dónde acudir a votar. La información sobre el colegio electoral y la mesa específica en la que cada votante tiene que depositar su urna está incluida en la tarjeta censal que todos los aragoneses han tenido que recibir en sus domicilios.

No obstante, para los más despistados y no encuentren esta tarjeta, existe otra manera de saber dónde les toca votar este 8F. Se trata de un servicio de consulta de locales electorales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que habilita en cada proceso electoral. Para localizar el centro o colegio electoral y la mesa específica en la que corresponde emitir las papeletas a cada elector, necesitas rellenar un formulario con la siguiente información:

Provincia del domicilio del elector*

Municipio del votante*

Nombre de la vía en la que reside el elector

Número de la vía en la que reside el elector

Código postal de la residencia del votante

Letra inicial del primer apellido del votante*

Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios. Una vez rellenado el formulario, al pulsar la opción de 'Buscar', se mostrará un listado con todos los registros seleccionados. Si se pulsa sobre un determinado registro aparecerá una pantalla de detalle, en la que se ven los datos de la mesa electoral y del local de votación correspondiente.

