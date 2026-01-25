Ahora

La Roca

Fernando Garea, sobre el accidente en Adamuz: "Decir que esto era previsible me parece que es peligroso de cara a la ciudadanía"

El director adjunto de 'El Español' ha asegurado que en "este tramo no era previsible porque no se había producido ninguna incidencia".

Fernando Garea: "Decir que esto era previsible me parece que es peligroso de cara a la ciudadanía"

Fernando Garea, director adjunto de 'El Español', ha asegurado en La Roca que le parece "arriesgado" hablar de que "era previsible" que ocurrieran unos hechos como los acontecidos en Adamuz.

"Me parece arriesgado decir que era previsible que ocurriera esto y además me parece que es peligroso de cara a la ciudadanía. En este tramo no era previsible porque no se había producido ninguna incidencia que hiciera referencia a este tipo de supuesta inseguridad", ha afirmado.

Además, respecto a los tramos donde se han reducido la velocidad, ha recordado que "nos explican que están por debajo de esos 'umbrales de dolor' que puede tener la vía".

"Está por ver que no se cumplieran las normas de mantenimiento", ha sentenciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El punto de la vía en el que descarriló el Iryo en Adamuz era de 1992 y no se había renovado
  2. Cronología del asesinato de Alex Pretti: las imágenes demuestran que solo se acercó a los agentes para defender a una mujer
  3. Un hombre confiesa que ha matado a un menor de 13 años en Sueca y se entrega a la Guardia Civil: la víctima era amigo de su hijo
  4. Pedro Sánchez alerta sobre el PP en Aragón: "No es el dique de contención de la ultraderecha, sino la puerta de entrada a sus políticas"
  5. Los padres, contra TikTok: seis familias denuncian a la plataforma tras perder a sus hijos por el 'reto del desmayo'
  6. Lluvia, nieve y avisos por todo el país: la borrasca Joseph sustituye a Ingrid la próxima semana