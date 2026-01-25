Fernando Garea, sobre el accidente en Adamuz: "Decir que esto era previsible me parece que es peligroso de cara a la ciudadanía"

El director adjunto de 'El Español' ha asegurado que en "este tramo no era previsible porque no se había producido ninguna incidencia".

Fernando Garea, director adjunto de 'El Español', ha asegurado en La Roca que le parece "arriesgado" hablar de que "era previsible" que ocurrieran unos hechos como los acontecidos en Adamuz.

"Me parece arriesgado decir que era previsible que ocurriera esto y además me parece que es peligroso de cara a la ciudadanía. En este tramo no era previsible porque no se había producido ninguna incidencia que hiciera referencia a este tipo de supuesta inseguridad", ha afirmado.

Además, respecto a los tramos donde se han reducido la velocidad, ha recordado que "nos explican que están por debajo de esos 'umbrales de dolor' que puede tener la vía".

"Está por ver que no se cumplieran las normas de mantenimiento", ha sentenciado.

