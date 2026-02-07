Ahora

Debido a la alerta naranja

Suspendidos el Sevilla-Girona y el Cádiz-Almería por la borrasca Marta

La Liga ha comunicado el aplazamiento de ambos encuentros en una nota informativa. La alerta naranja de lluvias en el sur de la Península ha terminado por impedir que se puedan disputar.

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Getty

Tras la suspensión del encuentro entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, La Liga ha vuelto a comunicar el aplazamiento de dos encuentros más de este fin de semana. Debido a la borrasca Marta y a las fuertes lluvias que está dejando en el sur de la Península Ibérica, ni el Sevilla-Girona, ni el Cádiz-Almería se disputarán.

Lo ha hecho oficial la propia Liga en un comunicado: "Tras haber recibido la instrucción por parte de la Junta de Andalucía por motivos de seguridad y Protección Civil, LALIGA informa del aplazamiento de los partidos correspondientes a la Jornada 23 de LALIGA EA SPORTS que debía enfrentar al Sevilla FC y Girona FC, y la Jornada 25 de LALIGA HYPERMOTION que enfrentaba al Cádiz CF y UD Almería previstos para este sábado a las 18:30 y 21 horas respectivamente".

"Las nuevas fechas y horarios de los partidos serán comunicados oportunamente una vez se determinen, de acuerdo con los clubes implicados y los organismos competentes", concluye el escrito del máximo organismo de la competición doméstica.

Según este comunicado, habría sido la Junta de Andalucía quien habría decidido aplazar los encuentros por motivos de seguridad. Ya son tres partidos, dos de Primera División, que no se podrán disputar esta jornada. Está por ver si la borrasca Marta termina provocando alguna otra suspensión.

