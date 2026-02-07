EXCLUSIVA | Gabriel Rufián arranca una gira de actos públicos con líderes de la izquierda el 18 de febrero

Los detalles De esta forma, Rufián mueve ficha en su deseo de montar una alianza común a la izquierda del Partido Socialista para concurrir a las elecciones, tal y como ya expresó en una entrevista con Yélamo en laSexta Xplica.

Gabriel Rufián va a comenzar el próximo 18 de febrero una serie de actos públicos con líderes de los principales partidos a la izquierda del PSOE, según ha podido saber laSexta Xplica. El portavoz de ERC en el Congreso va a comenzar la gira en Madrid junto a Emilio Delgado, de Más Madrid.

Sin embargo, este no va a ser el único encuentro que mantendrá Rufián, quien ha hablado prácticamente con todo el espectro a la izquierda del Partido Socialista en las últimas semanas.

De esta forma, el político de Esquerra mueve ficha en su deseo de montar una alianza común a la izquierda del Partido Socialista para concurrir a las elecciones, algo que ya dijo a José Yélamo en una entrevista en laSexta Xplica, donde hizo un llamamiento a formar un frente de izquierdas.

"Creo humildemente que es lo que la gente pide. Cualquier persona que tenga miedo a la alternativa ve lo que hay y ve que a la izquierda del PSOE no hay nada", afirmó Rufián en la entrevista con Yélamo, a lo que añadió que "no hay un espacio definido, de manera que si haces la suma o la resta, no da".

"Yo lo que digo es que tanto en Cataluña como en España hay un espacio para conformar alianzas, espacios comunes. ¿Por qué no en Cataluña puede haber algún tipo de entendimiento entre Esquerra Republicana, CUP, Comuns? ¿Por qué no en España puede haber algún tipo de entendimiento entre Podemos, BNG, Bildu, Esquerra Republicana? ¿Por qué no?", se preguntó el portavoz de ERC en el Congreso.

Así, el político advirtió: "Si no nos ponemos de acuerdo en conjunto, nos matarán por separado". "Y por encima de la obediencia de partido, está la obediencia moral. Yo tengo el carnet de Esquerra Republicana en la cartera, pero eso a mí no me impide pensar. Yo no estoy para leer argumentarios, sino para intentar pensar y poner la oreja en lo que pasa en la calle, y en la calle se está pidiendo un frente, una ilusión en torno a esto, que siempre ha existido un espacio de izquierdas y que por primera vez se haga desde las izquierdas independentistas, soberanistas, como se quiera llamar, y no desde un despacho de Madrid", defendió.

En lo referente a si a él le gustaría ser el líder de ese movimiento, Rufián aseguró en ese momento --el pasado mes de noviembre-- que "eso da igual". "No es una frase hecha, ni quiero hacerme de rogar ni de querer. Es que da igual. Lo importante es que se haga", manifestó el portavoz de Esquerra, tras lo que reconoció que él tiene "pocas esperanzas de que se haga" y dice que le "caen palos" cada vez que lo dice.

"Yo lo que digo es algo que estoy convencido que mucha gente sabe y quiere, que nos tenemos que unir. ¿Cómo? Se ha escrito mucho que yo decía una lista única. No, yo no sé cómo se tiene que hacer, o lo sé pero no lo quiero decir para no tensionar a las cúpulas de los partidos que sé perfectamente cómo funcionan. Ahora, les pido que pongan la oreja", concluyó.

