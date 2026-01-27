Cita electoral: 8F
Así van las encuestas de Aragón y estos serán los resultados de las elecciones según los sondeos
La publicación de encuestas de cara a las elecciones de Aragón se multiplica en los últimos días. Consulta la variación en la estimación de votos y el reparto de escaños según los sondeos difundidos antes del 8F.
Encuestas Aragón 8F | ElectoPanel del 12 de enero
El Partido Popular (PP) de Jorge Azcón, actual presidente de Aragón, conseguiría sumar tres escaños a los 28 que ya tenía desde 2023, según el ElectoPanel difundido el 12 de enero de 2026, a menos de un mes de las elecciones autonómicas. En la misma línea del resto de sondeos, Vox también mejoraría sus resultados, sumando cinco a sus siete escaños, hasta llegar a los 12.
Por otro lado, el PSOE perdería cinco, pasando de 23 a 18. Los partidos regionalistas no mejorarían sus resultados: Chunta se quedaría con sus tres escaños, las coaliciones Aragón y Teruel Existe se quedarían con dos (perdiendo uno) y el Partido Aragonés Regionalista (PAR) no conseguiría mantener su escaño.
Encuestas Aragón (8F) | Estimación de escaños: sondeo de SyM | 26 de diciembre
Pese a la subida de las derechas en las elecciones de Aragón, el incremento del apoyo al Partido Popular (PP) sería insuficiente para gobernar en solitario. De los 28 escaños que consiguió Jorge Azcón en las últimas autonómicas, celebradas en 2023, los populares sumarían uno, llegando a 29.
Pero igual que ocurrió en Extremadura, en términos prácticos se quedarían en una situación similar a la previa: sin alcanzar la mayoría absoluta, requerirían el apoyo de Vox de nuevo para gobernar. Y de la misma manera que ocurrió en la comunidad extremeña, se espera que Vox sí aumente considerablemente su representación: según este sondeo de SyM Consulting, publicado el 26 de diciembre de 2025, Vox casi duplicaría sus escaños, pasando de los 7 que obtuvo en 2023 a un total de 14.
8F Encuestas Aragón | Sondeo de SyM Consulting del 26 de diciembre
Las encuestas y sondeos de cara a las elecciones en Aragón, que se celebran el 8 de febrero, apuntan en la misma dirección que lo hacían en Extremadura: una subida de las derechas, con la consecuente caída de las izquierdas. El PP, actualmente en el Gobierno, subiría casi cuatro puntos porcentuales, mientras la ultraderecha, Vox, lo haría de manera más pronunciada: unos 6,5 puntos porcentuales de incremento.
Entretanto, el PSOE pasaría de obtener el apoyo del 29,55% de los aragoneses a un 24,5%, lo que supone una caída de cinco puntos, según el sondeo de SyM Consulting publicado el pasado 26 de diciembre y elaborado a base de 2.200 entrevistas telefónicas realizadas entre el 20 y el 24 de diciembre del pasado año.
Sondeos Aragón | Encuesta de A+M del 20 de diciembre
PP y Vox sumarían en torno a ocho puntos porcentuales este 8 de febrero en Aragón, en una subida de las derechas en las que coinciden todas las encuestas publicadas hasta la fecha. Según un sondeo elaborado por A+M para Heraldo de Aragón, difundida el 20 de diciembre, el Partido Popular de Jorge Azcón pasaría del 35,5% del apoyo recabado en 2023 a un 39,2%, mientras que Vox sumaría algo más de cuatro puntos, pasando del 11,2% a un 15,5% en 2026.
El PSOE, con Pilar Alegría a la cabeza, no lograría frenar la caída de los socialistas, y perdería casi cuatro puntos —hasta un 25,8%— mientras que a Podemos esta encuesta le da un 6,1% de votos. Este dato es relevante contextualizarlo: el sondeo fue publicado el 20 de diciembre, cuando la izquierda aún no había decidido cómo concurrir a las elecciones.
Podría parecer un incremento de los morados, que en 2023 sumaron casi un 4% de los votos, pero en él se engloban los votos también a IU. Una semana después de publicar esta encuesta, la izquierda hizo patente su fractura en la comunidad autónoma, confirmando que Podemos e IU concurrirían de manera separada: Podemos, con Alianza Verde; IU, con Sumar.