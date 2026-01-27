Así van las encuestas de Aragón y estos serán los resultados de las elecciones según los sondeos

Encuestas Aragón 8F | ElectoPanel del 12 de enero El Partido Popular (PP) de Jorge Azcón, actual presidente de Aragón, conseguiría sumar tres escaños a los 28 que ya tenía desde 2023, según el ElectoPanel difundido el 12 de enero de 2026, a menos de un mes de las elecciones autonómicas. En la misma línea del resto de sondeos, Vox también mejoraría sus resultados, sumando cinco a sus siete escaños, hasta llegar a los 12. Por otro lado, el PSOE perdería cinco, pasando de 23 a 18. Los partidos regionalistas no mejorarían sus resultados: Chunta se quedaría con sus tres escaños, las coaliciones Aragón y Teruel Existe se quedarían con dos (perdiendo uno) y el Partido Aragonés Regionalista (PAR) no conseguiría mantener su escaño. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Encuestas Aragón (8F) | Estimación de escaños: sondeo de SyM | 26 de diciembre Pese a la subida de las derechas en las elecciones de Aragón, el incremento del apoyo al Partido Popular (PP) sería insuficiente para gobernar en solitario. De los 28 escaños que consiguió Jorge Azcón en las últimas autonómicas, celebradas en 2023, los populares sumarían uno, llegando a 29. Pero igual que ocurrió en Extremadura, en términos prácticos se quedarían en una situación similar a la previa: sin alcanzar la mayoría absoluta, requerirían el apoyo de Vox de nuevo para gobernar. Y de la misma manera que ocurrió en la comunidad extremeña, se espera que Vox sí aumente considerablemente su representación: según este sondeo de SyM Consulting, publicado el 26 de diciembre de 2025, Vox casi duplicaría sus escaños, pasando de los 7 que obtuvo en 2023 a un total de 14. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

8F Encuestas Aragón | Sondeo de SyM Consulting del 26 de diciembre Las encuestas y sondeos de cara a las elecciones en Aragón, que se celebran el 8 de febrero, apuntan en la misma dirección que lo hacían en Extremadura: una subida de las derechas, con la consecuente caída de las izquierdas. El PP, actualmente en el Gobierno, subiría casi cuatro puntos porcentuales, mientras la ultraderecha, Vox, lo haría de manera más pronunciada: unos 6,5 puntos porcentuales de incremento. Entretanto, el PSOE pasaría de obtener el apoyo del 29,55% de los aragoneses a un 24,5%, lo que supone una caída de cinco puntos, según el sondeo de SyM Consulting publicado el pasado 26 de diciembre y elaborado a base de 2.200 entrevistas telefónicas realizadas entre el 20 y el 24 de diciembre del pasado año. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo