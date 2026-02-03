Especial ARV: Elecciones Aragón, este domingo a partir de las 21:00 horas en laSexta

Los detallesAl Rojo Vivo ofrecerá este domingo, a partir de las 21 h, un programa especial para analizar los resultados y todo lo que ellos conllevan de las elecciones de Aragón. Con este despliegue informativo, laSexta ofrece a la audiencia una cita imprescindible para entender el pulso político de la comunidad.

Arranca el año electoral en nuestro país y lo hace en Aragón. El próximo 8 de febrero, la comunidad celebra sus elecciones autonómicas y, como siempre, laSexta estará al otro lado de la pantalla para ofrecer a su audiencia toda la información y las claves de una noche decisiva. Una cita electoral en la que se decidirá el futuro político de los aragoneses y aragonesas y que, además, puede servir para tomar el pulso al escenario político nacional.

Para esta jornada clave, la cadena de Atresmedia refuerza su cobertura informativa con un especial de Al Rojo Vivo que arrancará a las 21:00 horas, una vez cerrados los colegios electorales. El programa, con su equipo habitual y un amplio plantel de expertos, periodistas y analistas, ofrecerá un seguimiento en directo del escrutinio, así como un análisis en profundidad de los datos y los primeros resultados.

El especial se completará con conexiones en directo desde distintos puntos estratégicos del mapa aragonés, para trasladar a los espectadores la última hora y el ambiente de una noche electoral clave.

Sobre las elecciones de Aragón

Estas elecciones autonómicas, convocadas de manera anticipada por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ponen en juego los 67 escaños de las Cortes de Aragón y abren múltiples incógnitas sobre posibles mayorías y pactos postelectorales. Las encuestas y estimaciones de voto apuntan a un avance de las formaciones de derechas, aunque sitúan al Partido Popular como la fuerza más votada pero lejos de la mayoría absoluta, lo que deja abierto el escenario de alianzas tras el recuento.

