Ahora

Lo que está por llegar

Rubén del Campo (AEMET) avisa: "Van a seguir llegando frentes durante los próximos días"

¿Por qué es importante? Más y más agua, la lluvia no dará tregua en los próximos días. "El domingo lloverá en casi todo el país, incluyendo parte del área Mediterránea que quedó al margen estos días", indica a laSexta el portavoz de la AEMET.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET
Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, insiste en que la situación será "adversa" durante la tarde del sábado. Marta, la nueva borrasca de gran impacto, dejará chubascos intensos y riesgo de mangas marinas o tornados en las zonas de costa de Andalucía.

Lluvias, tormentas, granizo, nieve... Un peligroso cóctel que durará hasta los próximos días, pues seguirán entrando varios frentes en España. "El domingo lloverá en casi todo el país, incluyendo parte del área Mediterránea que quedó al margen estos días. Seguirá lloviendo en el sur y el oeste de la península", indica a laSexta el portavoz de la AEMET.

Pero, ¿cuándo parará esta situación? "Quizás hasta finales de la semana que viene o principios de la próxima no podamos quedarnos más tranquilos en el sur, aunque sí llovería en el norte peninsular", apunta Rubén del Campo, que aclara eso sí que es difícil de precisar un pronóstico a más de nueve o 10 días vista.

