Rubén del Campo (AEMET) avisa: "Van a seguir llegando frentes durante los próximos días"

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, advierte que la situación climática será "adversa" desde el sábado debido a la borrasca Marta, que provocará chubascos intensos y posibles tornados en las costas de Andalucía. Este fenómeno traerá lluvias, tormentas, granizo y nieve, extendiéndose durante varios días con la llegada de nuevos frentes. El domingo, se prevé lluvia en casi todo el país, incluyendo el área Mediterránea. Según Del Campo, la situación podría mejorar a finales de la próxima semana, aunque persistirán las lluvias en el norte.

Pero, ¿cuándo parará esta situación? "Quizás hasta finales de la semana que viene o principios de la próxima no podamos quedarnos más tranquilos en el sur, aunque sí llovería en el norte peninsular", apunta Rubén del Campo, que aclara eso sí que es difícil de precisar un pronóstico a más de nueve o 10 días vista.

