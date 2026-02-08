Este fue el dato de abstención de las últimas elecciones de Aragón en 2023

El contexto En 2023 se celebraron las últimas elecciones autonómicas en Aragón y las urnas recibían más votos que en las de 2019, disminuyendo el dato de abstención.

Hoy se celebran elecciones en Aragón, las primeras de 2026 y las segundas a nivel autonómico en los últimos meses. Tras las elecciones de Extremadura celebradas el 21 de diciembre, este 8 de febrero los aragoneses y aragonesas acudirán a las urnas para elegir a su nuevo presidente o presidenta. Un adelanto electoral para Aragón que conocíamos a finales de 2025: después de que el último intento de pacto de Jorge Azcón con Vox fracasara, el actual presidente aragonés disolvía las cortes el 15 de diciembre y convocaba elecciones autonómicas para este domingo.

Así, el Partido Popular de Aragón vuelve a poner en manos de los electores de Huesca, Zaragoza y Teruel la decisión de quién quieren que les gobierne. Y no solo estarán en manos de quienes decidan ejercer su derecho a voto, también decidirán (de forma indirecta) quienes decidan abstenerse y no acudir al colegio electoral correspondiente. Porque sí, el dato de abstención también influye en el resultado electoral gracias al funcionamiento de la famosa Ley D'Hondt, que infunde la norma del reparto de escaños tanto para Aragón como para el resto de la nación.

La teoría de la abstención electoral

De manera histórica, siempre que llegan elecciones se habla de un beneficio de la derecha ante la abstención, casi asociada a una desmovilización de los votantes de izquierda. Tópicos electorales que merecen mayor profundidad de análisis, con la importancia de distinguir por cada región y su contexto.

Así, con un dato del 31,1 % de abstención en las últimas elecciones de Aragón (2023), era el PP el partido con mayor número de votos mientras que en las elecciones de 2019, el PSOE se convertía en el partido más votado con una participación menor.

El dato de abstención en las elecciones de Aragón de 2023

Como indicamos, el 28 de mayo de 2023 el porcentaje de electores que decidieron abstenerse y no emitir su voto en las urnas descendía ligeramente respecto a las de 2019. Un total de 299.185 electores censados no acudieron al colegio electoral y, por ende, no votaron.

La cifra supone el 31,1 % del total de electores aragoneses, frente a un 70,01 % que sí decidió ir a votar en las elecciones de 2023. ¿Supondrá un crecimiento de la abstención el adelanto electoral de este año? Es el pronóstico que auguran algunos expertos en Ciencias Políticas, sobre todo si tenemos en cuenta el dato que arrojaron las recientes elecciones autonómicas de Extremadura.

El dato de participación bajaba hasta el 62% entre el electorado extremeño, dejando un 37,26% de abstención: en total, 320.292 extremeños y extremeñas no acudieron a votar. ¿Por qué? A diferencia de los votos nulos o votos en blanco, es difícil determinar el motivo real de la abstención: puede ser decidido, como acto representativo o decisión ideológica; puede ser por indiferencia, porque realmente ni siquiera se detengan a pensar en si acudir o no a votar; puede ser por descontento con el sistema electoral o, directamente, porque las circunstancias haga que le sea imposible acudir a las urnas a ese elector o electora, por alguna indisposición.

La politóloga Carmen Lubierres, por ejemplo, señala para El Periódico de Aragón que las tasas altas de abstención suelen afectar, en general, a "los jóvenes y los ciudadanos con menos ingresos y menos integrados social y políticamente". Pero lo cierto es que una de las causas que sí explicaría una mayor abstención en 2026 es el contexto en el que se celebran elecciones: en las autonómicas aisladas, que tienen lugar fuera del calendario común —en 2023, se celebraron elecciones municipales en toda España y autonómicas en casi todo el territorio, salvo en algunas comunidades—, es más difícil movilizar a la población votante.

→ 🟢 El perfil del abstencionista en España: cuántos se quedan en casa cuando hay elecciones y cuáles son sus motivos

¿Cuál es la diferencia entre la abstención, el voto nulo y en blanco?

En ocasiones puede resultar complicado encontrar las diferencias entre un voto nulo, un voto en blanco y la abstención. Empezando por lo fácil, parece clara la distinción entre voto nulo y voto en blanco respecto a la abstención: los dos primeros son votos, como su propio nombre indica, y la abstención habla de aquellos votos que no se llegan a emitir. La Ley Electoral recoge las diferencias y definiciones:

El voto nulo se considera cuando el sobre emitido en el voto es "diferente del modelo oficial", es decir, aquellos sobres en los que, por ejemplo, se introduce algún objeto más aparte de la correspondiente papeleta o aquellos otros en los que la papeleta posee más marcas (incluso palabras o frases escritas) que la propia señal que marca la casilla correspondiente. Vaya, todo lo que se salga de la norma: un sobre con una única papeleta que tenga la marca correspondiente al partido elegido.

se considera cuando el sobre emitido en el voto es "diferente del modelo oficial", es decir, aquellos sobres en los que, por ejemplo, se introduce algún objeto más aparte de la correspondiente papeleta o aquellos otros en los que la papeleta posee más marcas (incluso palabras o frases escritas) que la propia señal que marca la casilla correspondiente. Vaya, todo lo que se salga de la norma: un sobre con una única papeleta que tenga la marca correspondiente al partido elegido. El voto en blanco se considera cuando se introduce en la urna un sobre vacío o, como en el caso de las elecciones al Senado, una papeleta sin marca clara a favor de ninguno de los candidatos.

se considera cuando se introduce en la urna un sobre vacío o, como en el caso de las elecciones al Senado, una papeleta sin marca clara a favor de ninguno de los candidatos. La abstención, más que una mala ejecución del voto es, directamente, la no-ejecución. Es decir, no acudir a votar (y, por lo tanto, no introducir un voto en la urna).

Así, el electorado puede elegir realizar un acto simbólico, porque los datos de voto nulos, votos en blanco y abstención también se recogen y analizan en los resultados finales, dando lugar a análisis como el descontento de la población, la falta de conocimiento del sistema electoral y sus ejecuciones por parte de la ciudadanía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.