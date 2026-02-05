Estos son los programas de los partidos que se presentan a las elecciones en Aragón

Los ocho partidos con representación actualmente en las Cortes aragonesas se suman a algún otro que concurre por las tres circunscripciones, mientras algunas formaciones lo hacen solo en algunas de las provincias.

El 8 de febrero es el día: Aragón celebra unas elecciones autonómicas adelantadas que apuntan a ser muy parecidas a las de Extremadura. Tras la ruptura del PP y Vox en el Gobierno, Jorge Azcón convocó comicios a mitad de legislatura con el fin de dar de nuevo voz a los aragoneses. Si bien unas elecciones autonómicas son, eso, unas elecciones autonómicas, son muchos los ojos que dirigen al 8F una mirada en clave nacional, tratando de advertir lo que podría llegar al Gobierno central en las próximas elecciones generales. En Extremadura ocurrió, con más o menos acierto, lo que avanzaban las encuestas —un PP en leve crecimiento, insuficiente para gobernar en minoría, un Vox desbocado—, y los sondeos en Aragón apuntan en la misma dirección.

Según los datos del último sondeo preelectoral para Aragón del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sólo un 22,1% de los aragoneses vota siempre por el mismo partido, que se suma al 19,8% que lo hace, en términos generales. Este tipo de elector no suele consultar el programa de su formación, sino que emite su papeleta directamente. Más de la mitad de los aragoneses (el 53,3%), decide a quién votar mucho antes de que comience la campaña, pero un 13,5% se espera para decidir su voto al comienzo de la campaña mientras que un 6,5% lo decide el mismo día de la cita electoral. Otro 6% de los votantes elige la formación por la que votar en las elecciones durante la jornada de reflexión, que en estos comicios es el sábado 7 de febrero.

Y aquí, es donde se hace mucho más probable que se consulten las medidas propuestas de cada formación. De todos los partidos que se presentan este 8F, ocho son los que tienen a día de hoy representación parlamentaria —aunque las encuestas apuntan a que dos de ellos, Podemos y el Partido Aragonés Regionalista (PAR) podrían perder su escaño este domingo— y son los ocho que las encuestas barajan (como máximo) que formarán, aunque de manera diferente, parte de las Cortes de Aragón los próximos cuatro años. Salvo alguna excepción puntual de alguna encuesta, ninguna de las otras formaciones lograría entrar en el Parlamento.

Para los que todavía no tienen claro a quién votar, en laSexta.com tienen una recopilación de los diferentes programas que presentan para este 8F, con sus medidas principales:

Los lemas de los partidos del 8F (Aragón)

'Aragón, imparable' (PP)

El PP convierte el lema en un relato de gestión y proyección. Pretende decir que si Aragón va imparable, cambiar de conductor sería imprudente. Es una llamada al voto seguro, a la gestión frente al riesgo del cambio con el foco puesto en Aragón, que vive una situación alejada de la incertidumbre que, como contraposición, reina en España. Jorge Azcón intenta representar —con una imagen sonriente y con el fondo de la Basílica del Pilar de Zaragoza— que con él la comunidad ha cogido velocidad y que su futuro se construye desde el mismo corazón de Aragón, que sería arriesgado cualquier otro experimento.

'Por Aragón. Por tus derechos' (PSOE)

El PSOE, en cambio, no vende velocidad sino protección. 'Por Aragón. Por tus derechos' es un lema que lleva implícitos dos contratos: la pertenencia a un territorio común y que hay que preservar y la garantía de los derechos del Estado del bienestar. Pilar Alegría, desde una sonriente y serena imagen en blanco y negro, habla y parece que quiere escuchar al elector sin intermediarios y coloca los derechos en el centro como patrimonio a defender. Con su mensaje transmite que gobernar es cuidar, unir y resolver y advierte de que lo que está en juego es el modelo de sociedad.

'Sentido común' (Vox)

Vox usa 'sentido común' como un paraguas frente a lo que considera la estafa del bipartidismo. El lema parece ser una reivindicación de autenticidad frente a la corrección política. En su argumentario, resume su proyecto en la defensa de España y de la familia, en la reducción del Estado y en el rechazo a la intervención pública en la vida privada, buscando presentarse como voz al margen de modas y de encuestas. Su candidato, Alejandro Nolasco, aparece en el cartel junto al líder nacional, Santiago Abascal. El primero mira hacia el elector; el segundo, hacia lo que está por venir. Es el único de los ocho en el que aparecen dos personas.

'A favor de Aragón' (Chunta)

Chunta Aragonesista reivindica una forma de hacer política de largo recorrido, durante más de 40 años, con una idea central: Aragón como prioridad, valores progresistas estables y ausencia de sombras de corrupción. El lema, más afirmativo que combativo, apela a la coherencia y a la solidez de sus prioridades, mientras la identidad gráfica recupera elementos de su primer cartel electoral. Quieren trasladar que aunque el candidato, Jorge Pueyo, es joven, hay detrás un partido con historia, experiencia y una línea sólida y coherente, asegurar que son los de siempre y no una moda y que ya han demostrado que son capaces de gobernar.

'La fuerza de Teruel. La fuerza de Aragón. Tú decides' (Existe)

La coalición Existe juega a dos escalas, Teruel y Aragón, aunque su batalla se despliega fundamentalmente en la provincia. Su fuerza es un territorio donde quienes forman esta candidatura han estado siempre cuando ahora el resto dice preocuparse por él. El lema 'Tú decides', en un cartel con la imagen con media sonrisa y en primer plano del candidato, Tomás Guitarte, sitúa al votante como árbitro y afianza el argumento de utilidad: son el único voto útil para Teruel por ser quienes la defienden sin obedecer órdenes de fuera. La apelación hace una llamada a tomar la decisión de que Teruel pese; es convertir el voto en herramienta.

'Vota con rasmia' (Podemos-AV)

Podemos busca aragonesizar la apelación al voto con 'rasmia', que según la RAE es un vocablo aragonés que significa 'empuje y tesón para acometer y continuar una empresa'. Su mensaje, por tanto, se encuadra en la valentía, en un votar con orgullo ante los poderosos y en la defensa de los servicios públicos frente a quienes quieren privatizarlos, un modelo que achaca al bipartidismo. El cartel se apoya en una imagen feminista reconocible: la candidata, María Goikoetxea, aparece haciendo el gesto de Rosie la Remachadora, un icono cultural que representa a las mujeres de Estados Unidos que trabajaban en fábricas durante la Segunda Guerra Mundial y que es un símbolo de fuerza y movilización femenina.

'El valor de la gente. Más derechos, menos derechas' (IU-Sumar)

IU-Sumar coloca a la gente en el centro y plantea la campaña como conexión con las condiciones de vida y los conflictos reales de la mayoría social. 'Más derechos, menos derechas' reduce los bloques en liza a dos, uno el progresista, que apuesta por los derechos que no deberían estar en venta, y otro el conservador, que representa, según el argumentario de la izquierda, solo intereses privados. Es un mensaje que, en un cartel en el que Marta Abengochea se presenta como una mujer cercana y empoderada, busca convertir el malestar cotidiano en voto, y el voto en defensa de lo común y de lo importante: los cuidados.

'Aragón, primero' (PAR)

El PAR usa un lema de prioridad sin imperativo de voto y lo convierte en mensaje contra la política de Madrid, es decir, pide que se hable de Aragón, una comunidad que no puede ser una más ni conformarse con menos. Pone el foco, además de en la defensa territorial, en la utilidad, y desde un fondo blanco y sin ningún artificio el candidato, Alberto Izquierdo, advierte implícitamente de que, lejos de entrar en el juego de la polarización nacional, la agenda aragonesa será lo que marque una negociación posterior a las elecciones.

