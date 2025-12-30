La propuesta de Gonzalo Bernardos al problema de la vivienda: "Que los jóvenes tengan una hipoteca del 100% avalada por la Administración"

Gonzalo Bernardos asegura que hay que generar "una política de vivienda que estimule a los propietarios a poner más viviendas de alquiler y que las administraciones públicas faciliten a los promotores construir más".

El profesor de Economía Gonzalo Bernardos analiza el aumento de los precios de la vivienda en Al Rojo Vivo. En 2026 se espera que se mantenga el volumen de compraventas y que los precios aumenten entre un 5 y un 10 %, dentro de un contexto de escasez de oferta de vivienda.

"En la mayor parte de España te sale a cuenta comprar una vivienda y pagar la cuota hipotecaria porque pagas menos que de alquiler", asegura el economista, que afirma que "a partir de abril de 2024 muchos jóvenes que han recurrido a sus padres y al endeudamiento porque gracias a la reforma laboral tienen trabajo completo indefinido". "Hemos visto un boom absoluto de gente joven menor de 40 años comprando viviendas para vivir", insiste el profesor de Economía, que destaca que según los datos "sube más en la Comunidad de Madrid que en la propia capital porque es un boom de clase media baja a la que se le añade una escasa oferta".

Por otro lado, Bernardos asegura que las medidas del Gobierno frente al problema de la vivienda "son contraproducentes": "El PSOE se ha puesto de alfombra de Sumar y Sumar va de medida populista en medida populista". "Yolanda Díaz en 2020 prohibió que se asocie al vulnerable y tenía razón porque era una situación muy especial para todos por la pandemia, pero en los años siguientes no tiene ningún sentido, porque excluye del mercado del alquiler a las personas que menos tienen", destaca Bernardos, que afirma que "en Barcelona o Madrid piden como mínimo 2.500 euros para una vivienda de alquiler".

Además, Bernardos critica que "se ha llamado a todo propietario especulador cuando muchos cuando compran una vivienda ganan solo entre un 3 y un 5%" y "no se ha hecho nada contra la okupación de las viviendas". Eso asegura Bernardos que "ha provocado una reducción del número de viviendas de alquiler, obligando a mucha gente a ir al mercado de venta, donde la demanda está muy superior a la venta".

"En 2018 cuando Sánchez llegó a la Moncloa era importante el importe de la vivienda para el 2,2% de la población, pero ahora supera el 33%", destaca Bernardos, que asegura que "hay que cambiar y generar una política de vivienda que estimule a los propietarios a poner más viviendas de alquiler y que las administraciones públicas faciliten a los promotores construir más viviendas". Además, el experto destaca que "los tiempos cambian" y mientras su generación a los 25 años hacían un proyecto de futuro, ahora lo hacen a los 35 años.

"Lo que sucede es que cuando te vas de alquiler vas a tener muy difícil ahorrar", asegura el experto, que destaca que "esto está dividiendo a la sociedad entre los jóvenes que tienen padres que les pueden ayudar y los que no, a estos últimos debería intervenir la administración pública". "Mi propuesta para todos los jóvenes es que no tengan que poner casi nada con una hipoteca del 100% avalada por la Administración Pública y en aquellos impuestos de la compra se puedan pagar a plazos", asegura Bernardos, que asegura que "con esta medida sencilla conseguiríamos reducir el mercado del alquiler y ampliar el mercado de compra". "Si la vivienda es un problema fundamental la Administración debe sacrificarse y lo que recauda en un año, recaudarlo en varios", concluye el experto.

