En Consejo de Ministros

El Gobierno trocea su decreto del escudo social en dos para intentar salvar la subida de las pensiones

¿Por qué es importante? La intención del Ejecutivo es aprobar la revalorización de las pensiones para que los jubilados no vean reducida su paga de febrero. Lo que se queda apartado es la moratoria de desahucios contra la que se han posicionado PP y Junts.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños durante una sesión en el Congreso.El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños durante una sesión en el Congreso.Fernando Sánchez / Europa Press
Lo que no pudo ser en un mismo decreto tendrá que ser en dos. Al menos así plantea el Gobierno sacar adelante su escudo social en el Congreso de los Diputados después del rechazo de la semana pasada por parte de PP, Vox y Junts, que se negaron a apoyar un decreto que juntaba la revalorización de las pensiones con la moratoria antidesahucios para personas vulnerables o la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a familias vulnerables.

En el Consejo de Ministros que se celebra este martes, el Gobierno dará luz verde a hacer dos decretos y dos votaciones distintas en la Cámara Baja. A la espera de que las fuerzas se posicionen de forma pública, solo quedaría la duda de si Junts apoyaría el 'nuevo' decreto referente a esa moratoria, ya que la formación catalana avanzó la semana pasada que sí que apoyarían la revalorización de las pensiones si iba por separado.

Este escenario llega después de un intenso trabajo por parte del Ejecutivo. Fuentes de Moncloa reconocían este lunes a laSexta que estaba siendo difícil buscar una salida que cuente con el apoyo de PNV y Junts, que eran contrarios a la moratoria antidesahucios. La formación vasca ha logrado ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, mostrándose satisfechos por cumplir una de sus peticiones.

Tanto el partido de Alberto Núñez Feijóo como el de Carles Puigdemont se han posicionado en contra de una moratoria de los desahucios que favorece, dicen, a la okupación. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dejado claro que su partido solo apoyará la subida de las pensiones si va "en solitario" y no en un decreto ómnibus, pidiendo al PSOE "que deje de tomar a los jubilados como rehenes para mantenerse en el poder".

El Consejo de Ministros aprobó en su última reunión del 2025 la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%. Del mismo modo, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% este año, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, que también se revalorizan un 11,4%.

Sumar se ha mostrado dispuesta a separar la subida de las pensiones del resto de medidas siempre que se apruebe todo al mismo tiempo y haya garantías de que habrá votos suficientes para que se mantenga la prórroga de la suspensión de los desahucios. El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, dejó la puerta abierta la puerta a que las medidas se separasen, recordando que hace un año se convalidó otro real decreto ley similar tras un acuerdo con Junts para mejorar el sistema de avales públicos a los pequeños propietarios.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha remitido al Gobierno para determinar la fórmula que permita mantener la subida de las pensiones, pero ha reiterado la necesidad de aprobar también las medidas antidesahucios.

