Así es el programa del PP de Jorge Azcón para las elecciones de Aragón

Casi 500 medidas categorizadas en 13 bloques son las que recoge el programa que Jorge Azcón ha presentado, como líder de la candidatura popular en Aragón, de cara a las elecciones del 8 de febrero.

Jorge Azcón llega al 8F con la intención de seguir al frente del Gobierno aragonés, aunque las encuestas apuntan a que necesitará el apoyo de Vox para poder quedarse al frente. El Partido Popular (PP) tiene el objetivo de volver a ser en estas elecciones el partido más votado y lo hace con un programa continuista, haciendo hincapié en la estabilidad, el crecimiento económico y su buena gestión. Bajo el lema 'Aragón imparable', los populares se presentan con un programa con medidas fiscales (bajada de algunos impuestos), de atracción de inversión y generación de empleo, subrayando los que consideran sus logros durante estos dos años de Gobierno.

Precisamente es este plan continuista, de continuar con un modelo que considera de prosperidad y crecimiento, el que ha defendido en el primer debate cara a cara con Pilar Alegría (PSOE), que ha tenido lugar a algo más de una semana de la cita electoral. En este encuentro, el popular ha recordado (varias veces) sus logros en los últimos dos años de Gobierno.

490 medidas prevé el programa del PP para estas elecciones, categorizados en 13 bloques que van desde la fiscalidad al turismo como motor económico, pasando por la cultura y el legado aragonés. El Partido Popular plantea un programa con 12 objetivos a cumplir: estabilidad económica, bajada de impuestos, sanidad pública de calidad, educación, bienestar social, vivienda y cohesión territorial, Aragón como motor tecnológico e industrial, empleo, agricultura, medioambiente, seguridad e igualdad y protección de derechos. Este es el programa completo:

