Ahora

Odio e insultos

"Joe el dormilón", "la desagradable de Hillary" u "Obama, el fundador de ISIS": Trump no oculta su odio hacia otros líderes estadounidenses

El contexto Una de las víctimas favoritas del presidente de Estados Unidos es el exlíder Joe Biden, ahora enfermo de cáncer, a quien ha imitado en público de una forma cuanto menos cuestionable.

Imagen de archivo de Donald Trump.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Si algo caracteriza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es su forma de arremeter e insultar a diferentes exmandatarios norteamericanos. Una de sus víctimas favoritas es el exlíder Joe Biden, ahora enfermo de cáncer, a quien ha imitado en público de una forma cuanto menos cuestionable.

En los últimos años lo ha bautizado como "Joe el dormilón" o "Joe el corrupto", o ambas al mismo tiempo. Asimismo, también ha hecho mofa en varias ocasiones de su rival electoral, Kamala Harrisdiciendo que su risa es la de "una persona con grandes problemas".

Pero no es la primera con la que lo hacía ya que anteriormente llamaba "tía desagradable" a su primera adversaria, Hillary Clinton, a quien llamó corrupta. Sin embargo, no decía lo mismo de su marido: "Me gusta Bill Clinton". Quizás porque Bill y Trump comparten amistades y gustos comunes.

También ha arremetido contra históricas figuras del Partido Demócrata, como Nancy Pelosi, "la loca", según el republicano, o contra las nuevas caras, como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, su "pequeño comunista".

Ahora en sus redes ha aparecido una imagen racista contra la familia Obama, algo que no sorprende, sobre todo viendo que el expresidente ya había sufrido anteriormente sus burlas. "Obama intentó liderar un golpe de Estado" u "Obama es el fundador de ISIS" fueron algunas de las perlas que soltó Trump.

En su último vídeo, el presidente representaba de manera racista a Barack Obama y su mujer Michelle como si fueran monos. Al final del vídeo, que dura 62 segundos, las caras de quienes fueran los inquilinos de la Casa Blanca entre 2009 y 2017 aparecen en cuerpos de simios mientras suena la canción 'The Lion Sleeps Tonight'.

Se trata de un vídeo que Trump ha reutilizado y que procede de una cuenta de TikTok que se dedica a publicar contenido apoyando al líder republicano, cuenta que tiene unos 46.000 seguidores.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Alerta máxima por Marta: la nueva borrasca dejará aún más lluvia en Extremadura y Andalucía con más de 150 litros por metro cuadrado
  2. La huida hacia adelante del PP en el caso del alcalde de Móstoles con mentiras y justificando al presunto agresor: "¿Y tú cómo ligas?"
  3. Cuando comprar el pan es un peligro: la crueldad del ICE de Trump deja multitud de familias rotas en EEUU
  4. 'Sanchijote de La Moncloa': la lucha de Pedro Sánchez contra los gigantes tecnoligarcas que ha cabreado a Elon Musk
  5. De "pedir ayuda" a la Virgen del Pilar a dedicar tiempo a la familia y al descanso: así pasan la jornada de reflexión los candidatos a la presidencia de Aragón
  6. Abucheos, protestas e indignación política en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina