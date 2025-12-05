Mazón por la mañana, Cuenca por la tarde: los chats de Pradas demuestran que sabían más de lo que dicen

La otra cara Los mensajes de Pradas prueban que la Generalitat estaba informada desde temprano sobre desbordamientos, rescates y zonas críticas. Mazón no se preocupó por los avisos y Cuenca bloqueó medidas de confinamiento y evacuación, dejando a los ciudadanos sin protección en los momentos más peligrosos.

Los menajes de Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, revelan que Carlos Mazón y su equipo sabían mucho más de lo que reconocen sobre la DANA del 29 de octubre de 2024. Mientras la provincia de Valencia sufría inundaciones, desbordamientos de ríos y rescates urgentes, Pradas informaba de cada paso de la catástrofe y proponía medidas de protección que nunca se trasladaron a la población.

A las 11:32, Pradas envió el primer mensaje a Mazón alertando de la situación de emergencia: la comarca de la Ribera Alta estaba en alerta máxima y se había decretado nivel rojo en todo el litoral e interior norte de la provincia. En ese primer aviso ya señalaba la gravedad: residencias de ancianos inundadas, desplazamiento de bomberos forestales y rescates en curso. Mazón respondió con un escueto "cojonudo", sin ninguna instrucción ni coordinación directa.

A las 13:03, sin respuesta a su primer mensaje, Pradas insistió con detalles de la situación y mencionó que estaba en contacto con Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, y que los equipos de emergencias estaban reforzando el 112 y desplazando bomberos. Minutos después, a las 13:04, añadió que ya se habían realizado varios rescates con helicóptero y que el operativo se ampliaba con la colaboración del Consorcio de Bomberos de Castellón. Solo a las 13:34, Mazón reaccionó con un "bieeeeennnn", dejando claro que no valoraba la urgencia real de los mensajes de Pradas.

Cuando a las 14:11 Pradas envió otro mensaje alertando de que "la cosa se complica en Utiel", Mazón seguía en el restaurante 'El Ventorro' en una comida que se prolongaría varias horas con la periodista Maribel Vilaplana. Nadie respondió a ese aviso crítico, y a partir de ahí Pradas comenzó a comunicarse principalmente con el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca.

Los mensajes entre Pradas y Cuenca son reveladores. A las 14:25, Pradas le informa de que el río se está desbordando y de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se ha activado. Cuenca conoce, minutos después, que el CECOPI iba a reunirse una hora antes de lo previsto y que a las 16:28 ya había un fallecido confirmado. Todo esto, según los mensajes, también llegaba a Mazón, que seguía sin aparecer en el CECOPI y, según las pruebas, ni siquiera sabía cómo llegar hasta allí hasta que llamó a Pradas siete minutos antes de su llegada a las 20:28.

El punto más crítico llega a las 20:11, cuando Pradas envía a Cuenca un audio, al que ha tenido acceso laSexta, de 27 segundos, con el ES-Alert sonando de fondo. En ese mensaje de voz, propone tres medidas urgentes: evitar todos los desplazamientos en la provincia, confinar las comarcas de Ribera Alta, Ribera Baixa, Horta Sud y Hoya de Buñol y pedir a los ciudadanos que vivieran cerca de ríos y barrancos que subieran a pisos superiores. Medidas claras y posibles legalmente desde Emergencias, pero que Cuenca frenó inmediatamente, escribiendo: "De confinar, nada. Es una barbaridad".

Pradas tuvo que tachar esas indicaciones de sus notas, y ninguna de esas recomendaciones llegó a la ciudadanía en el primer mensaje de alerta masiva. Tres minutos después, a las 20:15, Pradas insistió: "Sí. Pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias", y Cuenca volvió a calmarla con un "Ja apegla el presi. Lévate aço del cap per favor. Trànquila che [Ya llega el presi. Quítate eso de la cabeza, por favor. Tranquila che]"

El ES-Alert se envió a las 20:11, sin reflejar las medidas que la exconsellera proponía, y Mazón no llegó al CECOPI hasta las 20:28, cuando ya muchos ciudadanos estaban atrapados y el desastre había dejado 229 víctimas mortales.

Estos mensajes y el audio muestran que Pradas actuó con previsión, mientras que Mazón y Cuenca minimizaron las alertas y retrasaron decisiones críticas. Los mensajes contradicen la versión oficial de un "apagón" de información y evidencian que la Generalitat sabía lo que pasaba, dónde y cuándo, mucho antes de activar cualquier aviso a la población.

