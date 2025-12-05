José Muñoz, tras los WhatsApp de Pradas en la DANA: "Quien tomó las decisiones fue Mazón, no la consellera"

El contexto Los mensajes que la exconsellera Pradas ha aportado a la jueza reflejan que la tarde de la DANA estuvo trasladando la información, si no al president, que estaba desaparecido, sí a su jefe de Gabinete.

José Muñoz ha reaccionado a los mensajes que Salomé Pradas ha entregado a la jueza de la DANA, destacando que se demuestra que Carlos Mazón tenía la posibilidad de haber anulado su agenda a las 14:11 horas.

"Es lo que habría hecho cualquier persona con un mínimo de responsabilidad después de recibir los mensajes de su consellera de Emergencias", ha asegurado, destacando que el expresident de la Comunidad Valenciana no solo no anula la agenda, "se queda incomunicado".

El portavoz del PSPV en Les Corts ha confesado que saca varias reflexiones de estos WhatsApp. Una de ellas es que, hasta hora, siempre se había dicho que Pradas fue la que tomó las decisiones. "Estos mensajes demuestran que no era así". ha destacado, explicando que se puede ver como ella quería tomar medidas como el confinamiento y el jefe de Gabinete de Mazón es el que le dice que no.

Ahora, la pregunta que se hace es si realmente el que tomó las decisiones fue el jefe de Gabinete o, "como todos pensamos, las tomó Carlos Mazón".

Un hecho que ha señalado que se podría saber si se tuviese el intercambio de mensajes entre ambos, recordando que el jefe de Gabinete alegó que había "cambiado de móvil y no podía aportarlos".

José Muñoz se ha mostrado contundente tras salir a la luz nueva información sobre lo que ocurrió ese día, dejando claro que "quien tomaba las decisiones era Mazón" y, por tanto, "es el máximo responsable por inacción, negligencia o por pasar de todo".

