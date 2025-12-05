Qué quiere hacer Trump con Europa: su plan para cambiar el Viejo Continente en 20 años

Los detalles Trump asegura que Europa corre riesgo de desaparecer tal y como la conocemos y propone un plan que pasa por apoyar a la ultraderecha, empujar el nacionalismo y recuperar el predominio de Estados Unidos, además de un regreso a los valores cristianos.

Estados Unidos tiene nueva estrategia de Seguridad Nacional… y, según Donald Trump, pasa por cambiar Europa tal y como la conocemos. Sí, Europa, la democrática, la liberal… la que hoy damos por hecha.

Trump dice que quiere ayudarnos a corregir nuestra trayectoria actual. ¿Cómo? Recuperando el espíritu nacionalista de la mano de los partidos de ultraderecha europea, a los que asegura tener todo su apoyo. Pero ojo, porque según él, Estados Unidos no puede hacerlo solo: la "libertad europea" que ellos defienden pasa porque EEUU recupere su predominio en Occidente, algo que muchos interpretan como una especie de Doctrina Monroe continental.

Según Trump, si no se actúa ahora, Europa será irreconocible en 20 años. Y, ¿a quién culpa? A los migrantes, a la censura de la libertad de expresión, a que no tenemos tantos hijos como a él le gustaría… Vamos, lo mismo que dicen sus colegas radicales de la Unión Europea. Y, de paso, añade que Europa debería recuperar un poco los valores cristianos, que eso, según él, nos ayudaría a no ser esa Unión de países que ya en febrero definió como creada solo para "joder a Estados Unidos" y que estaba "encaminada al infierno".

Trump ve Europa como una civilización condenada a la desaparición. Pero, ¿y cómo lo ven los europeos a él? Pues, según una encuesta publicada este viernes, la mitad de los europeos lo consideran un enemigo, más o menos como él nos ve a nosotros. ¿Por qué? Principalmente, porque aunque se ha vendido como un hombre de paz, sus políticas y declaraciones parecen más de guerra que de paz.

La estrategia de Trump no es solo un guiño a la ultraderecha europea: es un intento de redefinir la relación entre EEUU y Europa, de influir en sus valores y en su futuro, y de marcar un rumbo que, si se cumple, podría transformar el continente en las próximas dos décadas.

