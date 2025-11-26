El escenario judicial de Vilaplana se complica: dos acusaciones piden que vuelva a declarar y el juzgado confirma su salida del parking a las 19:51

Entre líneas Las contradicciones entre Vilaplana y el propietario de 'El Ventorro', junto a la salida de la periodista del parking hacen dudar de la veracidad de su declaración.

El panorama judicial se le complica a Maribel Vilaplana ante las cada vez más evidentes contradicciones y mentiras en su relato sobre la comida con Carlos Mazón el día de la DANA. Ante esta situación, dos acusaciones han solicitado que la periodista vuelva a declarar en sede judicial para aclarar algunas dudas sobre su versión de los hechos.

Los solicitantes son tanto la acusación popular de Ciudadanos como una acusación particular dirigida por el abogado Ximo Esteve. No se creen la versión que dio ante la jueza Nuria Torraba y por eso quieren que vuelva a declarar otra vez.

El objetivo es preguntarle por las contradicciones entre su versión y la que ofreció el dueño de 'El Ventorro', Alfredo Romero, para conocer exactamente a qué hora abandonó con Mazón 'El Ventorro' y hasta qué hora estuvo acompañando al entonces president de la Generalitat.

Ella afirmó que salieron del restaurante en torno a las 18:45 horas y que Mazón la acompañó hasta la puerta del parking en el que tenía el coche. Se despidieron y ella se quedó un rato dentro del coche antes de irse para terminar cosas de trabajo.

La magistrada pidió el recibo del aparcamiento para saber a qué hora exactamente se fue Vilaplana de allí. Esta semana se ha confirmado que pagó a las 19:47y salió de allí a las 19:51 horas. Es decir, una hora después de haber salido de 'El Ventorro', que está a menos de cinco minutos andando del parking.

La versión de Mazón

Otra contradicción es que el líder popular y la periodista supuestamente se despidieron a la puerta del parking, pero el miércoles se reveló que ella le acompañó en su coche hasta el Palau de la Generalitat.

Según adelantó el diario 'Levante-EMV' citando a fuentes del PP valenciano, Vilaplana acercó a Mazón con el coche hasta el final de la calle, que queda muy próxima a la Generalitat. Una versión que coincidiría con el momento en el que se vio aparecer por primera vez al entonces president, alrededor de las 20:00 horas.

El político siempre ha defendido que fue andando del parking al Palau, sin parar en ningún otro sitio. "No me paré ni entré en ningún sitio desde la puerta del parking hasta el Palau. Me ratifico en que vine andando desde la puerta del parking", declaró el president en funciones.

La cuestión es que un equipo de Más Vale Tarde replicó el recorrido descrito por Mazón y comprobó que se tardan menos de 15 minutos en realizarlo. Por lo tanto, no explica qué pasó en esa hora de margen en la que, además, no cogió dos llamadas de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, que se encontraba en el CECOPI dirigiendo la emergencia.

En este sentido, la subdirectora de 'Levante-EMV', Isabel Olmos, ha asegurado este miércoles en Más Vale Tarde que "la palabra de Carlos Mazón está ya carente de toda credibilidad" y ha augurado que "en las próximas semanas, cuando la jueza empiece a recabar los testimonios de los escoltas y más personal, se sabrá la verdad".

Por el momento, queda saber si finalmente Vilaplana vuelve a ser llamada por la jueza y cómo valora ella la credibilidad de su testimonio.

