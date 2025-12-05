Guardiola recrimina a Abascal su "tufo machista" tras insinuar que no tiene "cintura política" y que "quizá el PP tenga que cambiar de candidato"

Los detalles Primer gran choque político solo unas pocas horas después del arranque de la campaña extremeña. El líder de Vox, volcado estos días en la campaña electoral, ha cargado contra la candidata del PP a la reelección. Unas palabras que ya han tenido una contundente respuesta.

Con la pegada de carteles que da comienzo a la campaña electoral en Extremadura aún húmeda, llega el primer choque político. Se ha producido entre la candidata del PP a la reelección como presidenta de la Junta, María Guardiola, y el líder de Vox, Santiago Abascal, dedicado estas semanas de forma muy intensa a recorrer las tierras extremeñas.

La 'popular' ha respondido con contundencia a las insinuaciones del líder de ultraderecha en una entrevista publicada en el diario Hoy. En ella, Abascal acusa a Guardiola de falta de cintura y amenaza con que "si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato". "Creo que María Guardiola no tiene ni principios similares a Vox ni cintura suficiente como para saber que si no tiene mayoría absoluta tiene que negociar con otra fuerza política", señala Abascal en el citado medio.

Unas palabras que Guardiola ha tachado de machistas. "Ese tufo machista del señor Abascal lo podía dejar en su casa", ha afeado la 'popular'. "Yo no me empecino en nada", ha añadido.

Y ha seguido respondiendo a las exigencias de Vox de rechazo a las políticas verdes y migratorias para llegar de nuevo a un acuerdo. "Solo me rindo al interés de Extremadura y los extremeños. No paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce ni le interesa Extremadura", ha asegurado Guardiola ante los periodistas en Hervás (Cáceres).

También ha criticado el repentino interés de Abascal por la tierra extremeña. "Cuando acabe esta campaña, a partir del 22 de diciembre, no vamos a volver a ver a Abascal", ha sentenciado.

Y sobre un posible pacto con la ultraderecha, Guardiola ha dejado caer que "si el señor Abascal, independientemente del resultado que saque, igual que el resto de candidatos, quiere plantear cuestiones que mejoren la región, las voy a recibir con los brazos abiertos".

Lo cierto es que la relación de Guardiola y Abascal no es buena desde hace años. Ya en 2023 Guardiola tuvo que cumplir las órdenes de Génova y pactar con Vox para obtener la llave del gobierno extremeño, a pesar de haber asegurado en múltiples ocasiones que no iba a pactar con los de Abascal. La relación no mejoró y en 2024, con la ruptura del pacto de gobernabilidad por parte de Vox, la presidenta de la Junta llegó a definir esa decisión como "vergonzosa y lamentable", acusando a la ultraderecha de buscar "intereses partidistas" en lugar del bien de Extremadura.

Y las declaraciones de Abascal tampoco han ayudado a reconducir esa animadversión personal. El líder de Vox tildaba hace meses el adelanto electoral de "capricho" de Guardiola, reprochándole no haber agradecido con políticas al apoyo que Vox le dio en 2023. Y recientemente, el líder de ultraderecha ha tensado más la cuerda asegurando que en esta ocasión Guardiola "tendrá que pasar por el aro".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.