Las disculpas del nuevo president no convencen a las víctimas de la DANA: exigen "responsabilidad real", retirar los "privilegios" a Mazón y el "cese inmediato" del Consell

El contexto En su investidura y en su toma de posesión, Pérez Llorca ha reiterado sus disculpas a las víctimas de la DANA, pero estas exigen que el perdón no quede en retórica y reclaman medidas y responsabilidades concretas.

Pérez Llorca enfrenta críticas de las víctimas de la DANA tras su discurso de toma de posesión como president de la Generalitat Valenciana, donde pidió disculpas a los afectados. Aunque sus palabras fueron vistas como un cambio de tono respecto a su predecesor, las asociaciones de víctimas consideran que son insuficientes sin acciones concretas. Exigen el cese del actual Consell y que no se premie a Carlos Mazón, cuya actuación ha sido cuestionada. Las asociaciones piden que las disculpas se traduzcan en responsabilidad real, rechazando discursos vacíos y exigiendo acciones concretas para honrar a las víctimas y sus familias.

Pérez Llorca no ha empezado con buen pie ante las víctimas y le está resultando difícil desvincularse de Mazón. Tanto en su discurso de investidura como en el pronunciado este martes, durante su toma de posesión como president de la Generalitat Valenciana, ha reiterado sus disculpas a los afectados."Mis primeras palabras son para los familiares de las víctimas. Como presidente corresponde pedir perdón. Estas palabras van más allá de un formalismo, nacen de una convicción personal y del inicio de un diálogo y entendimiento que debemos tener".

Pero el gesto no ha sido suficiente. Las víctimas, a través de un comunicado conjunto de la Associació Víctimes de la DANA 29 d’Octubre y la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, reconocen que "hoy hemos escuchado unas disculpas que parecen marcar un cambio de tono respecto a su predecesor, dejando atrás las malas formas habituales", pero advierten que "siguen siendo insuficientes. Las palabras, si no van acompañadas de acciones que demuestren una voluntad real de asumir responsabilidades, pierden todo su valor".

Exigen que el perdón no se quede en retórica y reclaman medidas concretas: "Las verdaderas disculpas pasarían por cesar al actual Consell, especialemnte de Rovira, Camarero y Barrachina y evitar recompensarlo con complementos o prebendas".

Entre sus demandas también figura que "no se premie con complementos retributivos ni privilegios políticos a Carlos Mazón, cuya actuación ha sido ampliamente cuestionada. Su dimisión y la entrega del acta serían un gesto mínimo de responsabilidad democrática".

Las asociaciones insisten en que las disculpas públicas deben "traducirse en responsabilidad real" y lanzan un mensaje directo: "Las familias reclaman verdad y ya no pueden soportar más excusas. Estamos cansadas de discursos vacíos mientras los hechos los contradicen. Hartas de mentiras y de estrategias destinadas a dispersar culpabilidades y eludir responsabilidades. No aceptaremos que se intente normalizar la impunidad en nombre de la gestión política. Las vidas que se perdieron y el dolor de las familias exigen acciones concretas, no maquillajes ni palabras amables destinadas a la opinión pública".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.