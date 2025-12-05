Tres días de silencio, un escándalo y una frase: así ha reaccionado Ayuso al caso del hospital de Torrejón

El contexto Tras tres días sin pronunciarse sobre las irregularidades en el hospital de Torrejón, Ayuso ha roto su silencio este viernes, prometiendo "erradicar cualquier mala práctica" y defendiendo a los profesionales. Ha asegurado que los pacientes no serán tratados de manera desigual, pero no ha detallado medidas concretas.

Tres días de silencio. Tres días sin una palabra sobre el escándalo de Ribera Salud. Hasta hoy, Isabel Díaz Ayuso había preferido callar. Este viernes, tras 72 horas de mutismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha roto su silencio… pero sin entrar en detalles. Su mensaje: "Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia".

El caso saltó el miércoles, cuando 'El País' adelantó que el CEO de Ribera Salud, empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón, había instado a alargar listas de espera para aumentar beneficios. Después, salieron a la luz otras prácticas cuestionables: priorizar a pacientes "rentables"y reutilizar material sanitario de un solo uso.

Ese mismo día, el portavoz del Gobierno regional se limitó a decir que "no lo había oído", un clásico que chocaba con la realidad: media hora antes, la Comunidad de Madrid ya había emitido un comunicado asegurando que no habían detectado ningún incumplimiento. Queda claro que sabían del asunto y optaron por guardarse las palabras.

El jueves por la mañana, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso se ausentó antes de que la oposición mencionara el caso, manteniendo un silencio absoluto. Mientras tanto, su propio partido mostraba otra actitud: Alberto Núñez Feijóo deslizó que el consejero de Ribera Salud podría tener responsabilidades más allá de lo administrativo. Horas después, los medios volvieron a preguntar a Ayuso y… otra vez, silencio. La versión oficial la daba el portavoz del PP en la Asamblea, insistiendo en que no se habían detectado irregularidades.

Hasta este viernes, Ayuso no había hablado. Lo hizo durante el acto por el aniversario de la Constitución en la Real Casa de Correos, asegurando que "con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños".

La presidenta defendió a los profesionales del hospital de Torrejón: "Tenemos unos grandes profesionales, para quienes pido la máxima confianza. Ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por ningún otro interés". Pero no aclaró si romperá la colaboración con Ribera Salud ni dio detalles sobre qué medidas concretas tomará.

Tres días de silencio, de mensajes cruzados y de palabras que no aclaraban nada… hasta hoy. Ahora, Ayuso habla, pero sin dar nombres, sin explicar cómo actuará ni cómo cambiará el modelo sanitario que siempre ha defendido.

