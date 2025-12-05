La FIFA otorga a Donald Trump el Premio FIFA de la Paz en la gala del Mundial en Washington

El contexto El presidente de EEUU ha presumido de haber acabado con, según sus cuentas, "ocho guerras" en menos de un año. Este galardón se ha creado recientemente y se ha entregado por primera vez en la historia.

Donald Trump ha sido galardonado con el Premio FIFA de la Paz en la gala del Mundial 2026 celebrada en Washington. Este premio, de reciente creación, reconoce a quienes han realizado un trabajo excepcional por la paz. Trump, visiblemente complacido, ha expresado su gratitud, destacando que es uno de los grandes honores de su vida. Durante su discurso, el presidente estadounidense ha presumido de haber terminado con "ocho guerras" en menos de un año y agradeció a su familia. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, elogió a Trump por su esfuerzo por la paz y aseguró que siempre tendrá su apoyo. Mientras tanto, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue aumentando, con Trump advirtiendo de posibles ataques por tierra.

Donald Trump ya tiene su premio. Ya tiene ese reconocimiento que tanto buscaba por, según sus cuentas, haber terminado con "ocho guerras" en menos de un año. En el tiempo que lleva, otra vez, en la Casa Blanca. Y no, no es el Nobel de la Paz. Es el Premio FIFA de la Paz, galardón de reciente creación que se ha entregado por primera vez en toda la historia y que que le han dado, sorpresas de la vida, en la gala del Mundial 2026 celebrada en Washington.

Celebrada en la capital de Estados Unidos, en uno de los tres países organizadores de la Copa del Mundo del próximo año junto a Canadá y México. Ahí, la FIFA ha decidido reconocer al presidente de Estados Unidos con un galardón que, dicen, distingue a aquellos por "su trabajo excepcional y extraordinario por la paz".

Y Trump, tan feliz por recibir tal regalo. "Es uno de los grandes honores de mi vida", ha expresado el presidente en la gala de la FIFA.

"Hemos salvado miles y miles de vidas. Hemos puesto fin a tantas guerras... incluso algunas antes de que empezarán. Quiero dar las gracias a mi familia y a mi mujer", ha comentado Trump en el escenario.

En uno en el que estaba junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al que ha agasajado: "Has hecho un trabajo excepcional. Y no has subido el precio de las entradas, algo que el fútbol agradecerá".

En su discurso, Trump ha aprovechado para sacar pecho de su gestión en la Casa Blanca y por esas "ocho guerras" con las que dice haber terminado: "Gracias a los que han logrado que el mundo sea más seguro. Hace un año no éramos el país que somos, y ahora es así gracias a mi liderazgo".

Infantino, con Trump

Infantino, por su parte, se ha rendido a la figura de Trump: "Le damos el premio por ese esfuerzo tan excepcional que está haciendo para luchar por la paz. Es lo que queremos de un líder".

"Usted, presidente, se lo merece. Por sus logros. Siempre tendrá todo mi apoyo y el de la comunidad del fútbol", ha insistido el mandamás de la FIFA.

Entre esos logros está el de esa, según Trump, octava guerra con la que ha terminado. Con la de Ruanda y República Democrática del Congo en un acuerdo en el que, casualmente, está reflejado que EEUU tendrá acceso a zonas de minerales y tierras raras de la zona.

Mientras, la tensión entre EEUU y Venezuela no para de aumentar. Con los estadounidenses atacando supuestas narcolanchas en los mares del Caribe y matando en dichas ofensivas a decenas y decenas de personas, Trump ha advertido a Maduro que va a comenzar "muy pronto" con los ataques por tierra, abriendo incluso la puerta a hacer lo propio en Colombia.

