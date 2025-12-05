"Cojonudo": la respuesta de Mazón a Pradas cuando le informó de las zonas que preocupaban el día de la DANA

¿Por qué es importante? El expresident respondió así a un mensaje de su consellera de Emergencias en el que le informaba a las 13:03 del día de la DANA de que "lo que más preocupa" era la zona de Ribera Alta, Barranco del Poyo y el Río Magro.

El 29 de octubre de 2024, durante una DANA en la Comunitat Valenciana, Salomé Pradas informó a Carlos Mazón sobre la situación meteorológica crítica a través de mensajes de WhatsApp. A las 11:32, Pradas notificó la emergencia en la Ribera Alta y la alerta roja en Valencia, además de inundaciones en una residencia de ancianos en Carlet. A las 13:03, sin respuesta previa de Mazón, Pradas destacó la preocupación por áreas como Ribera Alta y el Río Magro, mencionando rescates en helicóptero. Mazón respondió brevemente a las 13:34 con "cojonudo" y "bieeeeennnnnn" a los mensajes de Pradas, ignorando el resto. Las comunicaciones posteriores fueron por llamadas telefónicas.

"Cojonudo". Esa fue la única reacción de Carlos Mazón a todos los mensajes de Salomé Pradas informándole de la situación meteorológica en la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024. Un mensaje en el que la exconsellera le transmitía que "lo que más preocupa" en el momento del mensaje, a las 13:03 de ese día, era la zona de Ribera Alta, Barranco del Poyo y el Río Magro.

Así lo demuestran las conversaciones de WhatsApp que el expresident mantuvo con Pradas el día de la DANA, unos mensajes que la exconsellera ha entregado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la Generalitat durante la catástrofe y a los que ha tenido acceso laSexta.

En dichos mensajes, Salomé Pradas escribe por primera vez al entonces president a las 11:32, explicándole que en ese momento había "emergencia situación 1 en la comarca de la Ribera Alta" y "alerta nivel rojo en todo el litoral e interior norte de la provincia de Valencia hasta las 18:00". Además, en ese mismo WhatsApp, la entonces consellera también avisa al president de que en una residencia de ancianos en Carlet "se han inundado dos pabellones" y tuvieron que ser "realojados".

Ya a las 13:03 y sin respuesta de Mazón, Pradas vuelve a escribirle y le explica que está "en comunicación" con Pilar Bernabé, reconociéndole que "lo que más preocupa ahora" es la zona de Ribera Alta, Barranco del Poyo y el Río Magro y que "acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona". Además, también le detalla que "hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio Valencia también a tope". "Han habido varios rescates con helicóptero", añade solo un minuto después (13:04).

Por último, a las 13:05, le escribe que "la buena noticia del día" es que "todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales".

Poco después, a las 13:34, Carlos Mazón responde por primera vez a Pradas. Ahora bien, es escueto. Al primer mensaje de las 11:32 no responde. Al segundo, el que hace referencia a la comunicación con Pilar Bernabé, el despliegue realizado hasta el momento y la preocupación por zonas como el Barranco del Poyo, simplemente pone un "cojonudo" sin saber a qué hace referencia esa satisfacción del entonces president. Tampoco le pareció que tuviera importancia responder al mensaje de que había habido rescates ya que lo ignoró.

El otro mensaje que sí respondió Mazón fue el de "la buena noticia del día", en el que puso un "bieeeeennnnnn". Y ahí, a las 13:34, fue la última vez que el president respondió a su consellera de Emergencias el día de la DANA a través de la aplicación de mensajería instantánea.

Y eso que Pradas le volvió a escribir en dos ocasiones más. Una, a las 13:43, para decirle que se iba a Carlet "para que se los vea con bomberos forestales". Y la otra, más indignante aún, cuando a las 14:11 la exconsellera le escribió para decirle que "la cosa se complica en Utiel".

El resto de conversaciones, como ya se ha demostrado, fueron a través de llamadas telefónicas las veces que Carlos Mazón sí decidió atender a su consellera.

