Pilar Bernabé destapa las mentiras de Salomé Pradas en Salvados: "Un año sin hablar para acabar mintiendo más y peor"

¿Qué ha dicho? La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana denuncia que la exconsellera "vuelve a mentir" acerca de su papel en la gestión de la DANA, recordando que la jefa de servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, informó sobre la situación de Paiporta tras hablar con la alcaldesa de la localidad.

En una entrevista con Gonzo en Salvados, Salomé Pradas señala a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, quien reaccionó en directo desmintiendo las acusaciones. Bernabé defendió su actuación durante la DANA y criticó que Pradas, tras un año sin hablar, mintiera sobre la gestión de emergencias. Bernabé aclaró que, si Pradas hubiera convocado el Cecopi al ofrecerle la UME, se habría gestionado mejor la emergencia. Además, desmintió las afirmaciones de Pradas sobre el envío tardío del mensaje ES-Alert y rechazó el título de "codirectora" del plan de emergencias, atribuido por PP y Vox.

Pilar Bernabé es una de las personas a la que señala Salomé Pradas en su entrevista con Gonzo en Salvados. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana reaccionó en directo a las "mentiras" que escuchó de la exconsellera responsable de las emergencias en la región el día de la DANA, defendiendo en varios mensajes su actuación y lamentando que, después de un año "sin hablar", Pradas haya "acabado mintiendo más y peor".

Si Salomé Pradas hubiese convocado el Cecopi la primera vez que le ofrecí la UME (ahí se eleva a nivel 2), la emergencia se habría preparado mucho mejor. Para situar al personaje que hemos visto hoy, ya intentó mentir sobre esto y otra vez la hemeroteca la desmintió", recoge en uno de sus mensajes.

Una de las mentiras más flagrantes de Pradas se refiere al envío del mensaje ES-Alert a la población afectada por la DANA. La exconsellera dijo que no fue hasta las 19:00 horas cuando supo acerca de la posibilidad de utilizar esta herramienta, cuando a las 17:20 escucha a Jorge Suárez, director general de Emergencias, decir que se podía mandar "un mensaje a todos los móviles".

Bernabé recuerda las palabras de Inmaculada Piles, jefa de servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias, ante la jueza de Catarroja, que aseguró que la responsable de Protección Civil de la Delegación del Gobierno le pidió a las 18:35 que se enviara el mensaje ES-Alert, un mensaje que se acabó mandando a las 20:11 horas.

También desmonta el 'cargo' que le atribuye Pradas de "codirectora" del plan de emergencias, algo que denuncia que "se han inventado y repiten todo el tiempo PP y Vox". "Aburre ya, pero conviene siempre aclarar", matiza Pradas, que enseña una captura del plan especial ante inundaciones, que en su punto 5.1 recoge que "corresponderá a la Generalitat Valenciana la dirección del presente plan en las emergencias declaradas de situación 0, 1 y 2".

