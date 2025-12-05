El audio de Pradas mientras sonaba el Es-Alert de la DANA con una recomendación que se dio muy tarde: "Que suban a pisos superiores"

¿Qué dijo? La exconsellera de Emergencias mandó una nota de voz al entonces jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, en el que solicitaba que los ciudadanos con viviendas cercanas a ríos y barrancos en esas zonas se pusieran a salvo en pisos altos. También el confinamiento en Ribera Alta, Baja, Horta Sud y Hoya de Buñol, algo que nunca se pidió.

La exconsellera de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, solicitó medidas urgentes a José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Carlos Mazón, durante la devastadora DANA que causó 230 muertos. En un audio exclusivo obtenido por laSexta, Pradas pidió evitar desplazamientos en Valencia, confinar varias comarcas y que los residentes cercanos a ríos subieran a pisos superiores. Aunque la alerta de Protección Civil solo mencionó evitar desplazamientos, no se implementaron las otras medidas. Cuenca respondió con condescendencia, minimizando la gravedad de la situación, mientras la Confederación Hidrográfica del Júcar elevaba la alerta al nivel tres.

La exconsellera de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, pidió a José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Carlos Mazón, que se tomaran tres medidas específicas en las zonas que ya estaban siendo arrasadas por la fatídica DANA. Tres medidas que en un principio no se trasladaron a la ciudadanía.

En un audio de Whastapp de 27 segundos al que ha tenido acceso en exclusiva laSexta y que llegó a las 20.15 horas del 29 de octubre, se puede escuchar cómo Pradas pide al entonces jefe de Gabinete que "se eviten todos los desplazamientos en la provincia de Valencia", algo que sí se señaló en el mensaje de alerta enviado a las 20.11 de ese día, pero también solicita el "el confinamiento Ribera Alta, Baja, Horta Sud y Hoya de Buñol" y que en esas comarcas se pida a la ciudadanía "que suban a los pisos superiores los que estén en viviendas próximas al entorno de los ríos y barrancos".

Todo ello mientras de fondo se escucha un solo sonido: la alarma del primer aviso Es-Alert. Durante ese día se produjeron dos. En el primero que se envió la exconsellera de Emergencias ya solicitaba todas estas medidas pero solo se hablaba de evitar los desplazamientos. Ya en uno posterior, a las 20.57 horas y cuando había decenas de muertos por las terribles riadas, otro mensaje de alerta sí especificaba la recomendación de las zonas elevadas. No así el del confinamiento.

En este contexto, además, poco antes del primer Es-Alert, Pradas especifica a Cuenca en mensajes de texto que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHDJ) va a decretar el nivel tres de alerta y le pide confinar."Trànquila che, de confinar nada", responde Cuenca en una conversación donde la condescendencia hacia la exconsellera, a la que le dice expresiones como "ya mujer", y la tranquilidad del ya exjefe de Gabinete es una máxima.

Precisamente, sobre el envío del famoso Es-Alert, la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, aseguraba en marzo que el mensaje llegó tarde, no fue acertado y, además, se envió con la vista puesta en la presa de Forata y no en la verdadera amenaza, que estaba en el barranco del Poyo. De las pesquisas de la magistrada se desprende, entre otras cosas, que cuando se envió el primer aviso masivo, a las 20:11, la mayoría de las 227 víctimas de la DANA ya habían muerto o desaparecido.

Estas conversaciones a las que ha tenido acceso laSexta muestran todos lo movimientos de Pradas y Cuenca desde las 14.00 horas de ese día y hasta después de los dos envíos de la alerta de Protección Civil a los ciudadanos. En ellos, Pradas solo hablaba con Cuenca porque era la orden que había recibido del exjefe de Gabinete para no molestar a Mazón, que se encontraba en su famosa comida con Maribel Vilaplana en 'El Ventorro'.

"Están las cosas muy muy mal"

Durante todas las conversaciones entre Cuenca y Pradas, ella muestra preocupación sobre la situación mientras él se niega a confinar. "Están las cosas muy muy mal. Hay desbordamientos por toda la provincia", asevera ella. "Pero confinar una provincia es una barbaridad", espeta Cuenca. También, durante ese intercambio de mensajes escritos, previos al audio, Pradas ya señala la orden de que los ciudadanos de las zonas más afectadas y cercanas a ríos y barrancos suban a pisos altos.

"Para confinar hace falta un estado de alarma", dice Cuenca. Tres minutos después le dice que de decretarlo lo tendría que hacer "la chica que tienes al lado", en referencia a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. "Sí. Pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias", responde Pradas.

Justo ahí, a las 20.15 horas, ella le informa de que el presidente Mazón "ya llega". Algo que se produjo, finalmente y como ya se sabía, a las 20.28 horas pese a que, antes, el propio president envió un mensaje en el que decía que "igual" llegaba a las 19.00 horas.

Los mensajes han sido aportados por la defensa de Pradas a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la Generalitat durante la catástrofe.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.