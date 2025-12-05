"La cosa se complica en Utiel": el mensaje de Pradas a Mazón antes de su comida en 'El Ventorro' a las 14:11 y que no tuvo respuesta

¿Por qué es importante? Los mensajes que la exconsellera ha aportado a la jueza reflejan que esa tarde estuvo trasladando la información, si no al president, que estaba desaparecido, sí a su jefe de gabinete.

Salomé Pradas advirtió a Carlos Mazón sobre la complicada situación en Utiel debido a la DANA que azotaba Valencia el 29 de octubre. Antes de que Mazón iniciara una comida en 'El Ventorro', Pradas le envió mensajes informando sobre la alerta hidrológica y los esfuerzos de rescate, pero no recibió respuesta inmediata. A las 14:11, le advirtió de que "la cosa se complica en Utiel", sin obtener contestación. Mazón solo respondió a las 20:19 con una llamada perdida. Pradas también informó sobre rescates con helicóptero y la firma de un preacuerdo con bomberos forestales, ante lo cual Mazón reaccionó con entusiasmo.

Salomé Pradas alertó a Carlos Mazón de que la situación se estaba complicando en Utiel antes de que el president iniciara la larga comida en 'El Ventorro' que le mantuvo ocupado la tarde del 29 de octubre, mientras la DANA asolaba Valencia y 230 personas se ahogaban. Así se desprende de los mensajesque la exconsellera, imputada en la causa, ha aportado ahora a la jueza de Catarroja y a los que ha tenido acceso laSexta.

En ese acta notarial que ha presentado Pradas a la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, el último mensaje a Mazón que consta es el siguiente: "La cosa se complica en Utiel". La entonces consellera se lo envió al president a las 14:11 horas, pero él no le contestó. La siguiente comunicación que figura en ese chat es una llamada perdida de WhatsApp realizada por Mazón a las 20:19 horas, seguida de una llamada de 37 segundos a la misma hora.

Horas antes, a las 11:32, Pradas había enviado un primer WhatsApp a Mazón informándole de la situación. A las 13:03 horas, le envió otro mensaje, en el que señalaba que estaba en contacto con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

"Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo [sic] y Río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio Valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por temporal marítimo", le indicó. Ante ese mensaje, en el que la consellera ya aludía a la trampa mortal que resultó ser el barranco del Poyo, Mazón respondió, a las 13:34, con una palabra: "Cojonudo".

Previamente, a las 13:04, Pradas le había avisado de que ya había habido "varios rescates con helicóptero" y de que se iba a reforzar el operativo con el Consorcio de Bomberos de Castellón. A ese mensaje Mazón no respondió directamente. A las 13:05, Pradas le mandó otro con lo que denominó "la buena noticia del día". "Todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales". Una información ante la que el president sí reaccionó, a las 13:34, con un "Bieeeeennnnnn [sic]".

A las 13:43, Pradas informó al entonces president de la Generalitat de que se iba a Carlet "para que se los [sic] vea con bomberos forestales". Unos minutos después, a las 14:11, le advierte: "La cosa se complica en Utiel". No obtuvo respuesta. En esos momentos, se disponía a comer con la periodista Maribel Vilaplana en el ya famoso restaurante 'El Ventorro', una cita que se prolongaría unas cuatro horas.

