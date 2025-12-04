El subdirector de Emergencias declara que ya tenía el ES-Alert redactado a las 17:45, pero no le dejaron enviarlo

¿Por qué es importante? Esta hora es anterior a la que se había manejado hasta ahora. La alerta a la población no llegó a los móviles hasta las 20:11. Para entonces, la mayoría de las víctimas mortales ya habían fallecido.

El subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, sostiene que ya tenía el mensaje ES-Alert redactado en su libreta a las 17:45 horas del 29 de octubre de 2024 pero que no le dejaron enviarlo. Así lo ha mantenido ante la jueza que investiga la gestión de la DANA, según fuentes presentes en su declaración consultadas por laSexta.

La referencia temporal que ahora ha aportado el técnico es anterior a las que se venían manejado hasta ahora y es clave para entender hasta qué punto se demoró ese aviso, que no llegaría a los móviles de la población hasta las 20:11 horas. Para entonces, según ha concluido la propia jueza en su instrucción, la mayoría de las 230 víctimas mortales de las riadas ya habían fallecido.

En concreto, Suárez ha declarado que la exconsellera ahora imputada, Salomé Pradas; su 'número dos', Emilio Argüeso; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; y Alberto Martín, director general de Emergencias y su jefe directo, no querían mandar el mensaje antes de que los alcaldes supieran que se iba a enviar.