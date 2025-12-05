El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras la apertura de diligencias por acoso sexual

Los detalles Una militante del partido denunció a Antonio Navarro por acoso sexual, aportando multitud de mensajes con alusiones sexuales que él le envió. Con esta decisión del PSOE, sus derechos como militante quedan suspendidos de forma cautelar, así como el ejercicio de sus cargos dentro del partido.

El PSOE mueve ficha y suspende cautelarmente de militancia a su líder en Torremolinos, Antonio Navarro, tras la denuncia de una militante por acoso sexual que ya investiga la Fiscalía. Fuentes socialistas detallan que, en virtud de esta decisión y mientras esté en suspensión cautelar, el dirigente tiene suspendidos sus derechos como militante y también sus derechos orgánicos, lo que significa que la medida incluye el ejercicio de sus cargos dentro del partido.

El jueves, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales de investigación contra el hasta ahora secretario general del PSOE de Torremolinos a raíz de la denuncia por acoso sexual interpuesta por una militante del partido, que incluía un sinfín de mensajes sexuales muy explícitos que él le enviaba por WhatsApp.

Una denuncia que se conoció la víspera y que la víctima había interpuesto también a través el canal interno de la formación, que aseguró que el Órgano contra el Acoso estaba estudiando el caso. Tras conocerse la apertura de diligencias el jueves, el PSOE de Málaga solicitó a la Comisión Ejecutiva Federal la suspensión cautelar de Navarro y le instó a poner a disposición del partido sus cargos institucionales, puesto que también es concejal en el Ayuntamiento de Torremolinos.

El PSOE de Torremolinos le defiende

Distinta reacción la del PSOE de Torremolinos, que este jueves emitía un comunicado en el que, si bien expresaba su "repulsa ante cualquier acto de acoso", también apelaba a la presunción de inocencia y salía en defensa de Navarro. Una nota en la que las firmantes, todas mujeres miembros de la Comisión Ejecutiva Municipal, llegan a afirmar que han sido testigos de "la amistad y de la complicidad" entre la víctima y el denunciado, de quien defienden que es una "persona que siempre ha sido respetuosa" hacia ellas.

Aluden al sufrimiento de la familia de Navarro e insisten en que es una persona que "no ha sido declarada culpable". "Se ha sentenciado a una persona sin que haya tenido posibilidad de defenderse", esgrimen, asegurando que nunca han presenciado "actitudes machistas, denigrantes, de acoso sexual, abuso o cualquier otra conducta no apropiada" por su parte. "Ambos participaban con total normalidad, con muestras de cariño y sin existir atisbo de ninguna posición de supremacía, acoso o agresión", concluye la nota.

Los mensajes

Una defensa que choca frontalmente con los mensajes contenidos en la denuncia de la víctima que han trascendido, adelantados el miércoles por el diario 'Sur', y que incluyen comentarios sexuales y obscenos tan explícitos como "no me esquives, que te quiero meter ficha", "yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza" o "¿ese escote lo has tenido siempre?", ignorando por completo los intentos de la denunciante por ignorarle o reconducir la conversación hacia temas laborales.

En su denuncia, la mujer asimismo relata que Navarro le tocó el trasero sin su consentimiento. Tras una sucesión de mensajes pidiéndole disculpas, después siguió insistiendo con comentarios fuera de lugar: "Cuando te enfadas te pones muy guapa", "te ponía ahora de vuelta y media", "¿por qué estás tan buena?" o incluso "iré depilado por si tienes un desliz". Un acoso constante, que, denuncia la víctima, le generaba "una presión insoportable e incluso miedo" de que pudiera aparecer en su casa.

