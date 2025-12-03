Pradas entregará a la jueza los mensajes que reveló en Salvados se intercambió con Mazón el día de la DANA

Los detalles Fuentes cercanas a la exconsellera indican a laSexta que su defensa va a informar este miércoles al juzgado que Pradas aportará voluntariamente en los próximos días los WhatsApp que conserva del día de la trágica DANA.

La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, entregará a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Torraba, los mensajes de WhatsApp que intercambió con el expresident de la Generalitat Valenciana durante la DANA. Fuentes cercanas a Pradas confirmaron a laSexta que aportará voluntariamente estos mensajes, tras ser requeridos por la jueza. En una entrevista en Salvados, Pradas reveló que informó al expresident Carlos Mazón y a su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, sobre las alertas hidrológicas el día de la catástrofe. Aunque inicialmente no mostró los mensajes, ahora los proporcionará a la investigación judicial.

Fuentes cercanas a la exconsellera indican a laSexta que su defensa va a informar este miércoles al juzgado que Pradas aportará voluntariamente en los próximos días los WhatsApp que conserva del día de la trágica catástrofe que dejó 229 muertos.

La decisión tiene lugar después de que este martes la jueza de la DANA requiriera a Pradas los mensajes de WhatsApp que posee del 29 de octubre de 2024 y que están relacionados con la DANA, después de que la exconsellera hablara de ellos en su entrevista del pasado domingo en Salvados.

En una de las cuatro resoluciones en el marco de la investigación de la causa penal por la DANA que ha magistrada emitió este martes, la jueza indica que Pradas "ha manifestado públicamente estar en posesión de mensajes de WhatsApp de fecha de 29 de octubre de 2024, relacionados con la DANA y con los hechos objeto del presente procedimiento, y que no han sido aportados a la causa".

Por ello, se los requirió y le dio de plazo un día para que "manifieste si los aporta voluntariamente para su unión a la causa". Tras esta resolución, fuentes de la exconsellera han confirmado a laSexta que aportará los mensajes de "manera voluntaria" a la magistrada.

Las declaraciones de Pradas en Salvados

La jueza se refiere a las declaraciones que hizo Pradas en Salvados, donde dijo que se intercambió algunos mensajes con Carlos Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, el día de la DANA.

Pradas no enseña a Gonzo los mensajes que intercambió con el jefe de gabinete de Mazón el día de la DANA: "Mazón solo me dijo: 'Perfecto, vete informándome'"

La exconsellera explicó en dicha entrevista que alrededor de las 13:00 horas informó a Mazón de las alertas hidrológicas. El entonces president le respondió que "perfecto" y "que le fuera informando". Más tarde, Cuenca le indicó que hablase directamente con él, ya que "el president está de actos".

Gonzo le pidió mostrar esos mensajes, pero la exconsellera lo rechazó, ya que no había hablado de ello en la investigación judicial. No obstante, aseguró que "las llamadas y los WhatsApp eran muy similares". "Era todo informar de lo que iba aconteciendo y pedirme que les fuese informando", añadió.

Además, Pradas aseguró que su último mensaje con el expresident fue a la hora de la comida, sobre las 14:00. "Mensajes hubo pocos, con el president ninguno, ya que a partir de las 14:00 horas, Cuenca me dice que le informe a él", defendió.

