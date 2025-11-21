El dueño de 'El Ventorro' declara que Mazón y Vilaplana abandonaron el local cuando ya no había clientes ni trabajadores

Carlos Mazón, durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la DANA en el Congreso

El contexto El ahora president saliente mantuvo una larga comida en ese restaurante el día de la DANA, mientras los valencianos se ahogaban. El propietario sitúa su salida entre las 18:30 y las 19:00. Dice que no tenían prisa ni parecían preocupados y que Mazón llevaba la misma ropa que al llegar.

El propietario del restaurante 'El Ventorro' ha testificado ante la jueza de Catarroja sobre la comida entre Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana durante la DANA que azotó Valencia el 29 de octubre de 2024. Según su declaración, ambos comieron solos en un reservado y se marcharon entre las 18:30 y 19:00 horas, cuando el local ya estaba vacío. Mazón llegó sin escoltas y se fue con la misma ropa, mientras que Vilaplana afirmó que se había cambiado. El dueño asegura que el PP pagó la factura posteriormente y que recibió documentos para Mazón desde la Generalitat. Además, señaló que Vilaplana había visitado el restaurante antes, pero no recuerda haber visto un ordenador, a pesar de que ella afirmó que lo usó durante la comida.

El dueño de 'El Ventorro', el ya famoso restaurante donde Carlos Mazón mantuvo una larga comida con la periodista Maribel Vilaplana mientras los valencianos se ahogaban en el lodo, ha declarado ante la jueza de Catarroja que ambos comieron solos el día de la DANA y que salieron del local entre las 18:30 y las 19:00 horas, cuando ya no quedaban ni clientes ni trabajadores.

Así lo ha mantenido el propietario del establecimiento este viernes al comparecer como testigo ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que investiga las responsabilidades penales en la catástrofe que dejó 229 víctimas mortales en Valencia el 29 de octubre de 2024. Según su testimonio, Mazón y Vilaplana comieron solos en un reservado de la primera planta, un comedor pequeño de tres metros cuadrados con una mesa para cinco personas y un ventanal grande. Dos o tres días antes, alguien de la Generalitat llamó para reservar.

El primero en llegar, según el hostelero, fue Mazón, entre las 14:15 y las 14:30 horas. Según ha detallado, el presidente llegó y entró solo, sin escoltas, y subió directamente al reservado. Vilaplana, por su parte, fue acompañada a la sala por una empleada y después el dueño subió personalmente a tomarles nota, sobre las 15:00 horas. Solamente les atendió él.

Según el dueño de 'El Ventorro', ambos abandonaron el restaurante entre las 18:30 y las 19:00 horas y ya no quedaban ni clientes ni trabajadores. Además, ha dicho que no mostraban preocupación ni prisa cuando se fueron y que Mazón llevaba la misma ropa con la que llegó: el president, ha detallado, llegó con camisa, chaqueta y una mochila y se fue igual, aunque Vilaplana declaró que se cambió allí y se puso un jersey. Además, ha opinado que Mazón "sabía de sobra que venía mucha lluvia: todos lo sabíamos".

El pago, según ha explicado el restaurador, se realizó posteriormente por el PP, después de que enviara la factura por e-mail. A este respecto, ha señalado que envió la factura al PP aunque el encargo vino desde la Generalitat, que es algo habitual y que después deciden si se paga con cargo a la administración autonómica o al partido.

No vio a Mazón hablar por el móvil

El testigo ha afirmado además que no vio a Mazón hablar por teléfono, a pesar de que entró siete u ocho veces en el reservado donde estaban el president y Vilaplana. Según su testimonio, en ninguna de esas ocasiones vio a Mazón de pie, siempre sentado. Tampoco le vio preocupado en ningún momento.

También ha contado que le llamaron desde la Generalitat para decirle que alguien le llevaría un sobre con documentos para que el president los firmara y que así fue. Ha relatado que él le entregó a Mazón el sobre y salió de la sala y que luego volvió a recogerlo y se lo entregó de vuelta al funcionario de la Generalitat que lo había traído. Ahora sabemos que esos documentos eran unas becas para deportistas de élite.

Con respecto a la periodista, el propietario de 'El Ventorro' ha señalado que Vilaplana ya había acudido al restaurante en otras ocasiones y que no recuerda haber visto ningún ordenador portátil. Cuando declaró como testigo, recordemos, la periodista señaló que Mazón estuvo muy pendiente del teléfono y que en un momento dado ella sacó el ordenador para trabajar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.