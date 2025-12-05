Un audio tras el crimen y una familia que advirtió a las autoridades sobre el maltrato a Lucas, el niño asesinado en Garrucha (Almería)

El contexto El niño apareció muerto en una caseta de una playa de la localidad almeriense. La madre mandó un audio al progenitor justo cuando acababa de fallecer, quien alertó a las autoridades y facilitó la detención.

El caso de la muerte del pequeño Lucas, de cuatro años, en Garrucha (Almería), ha generado conmoción. La madre, ahora detenida, envió un audio tras el fallecimiento del niño, expresando su dolor. La tía abuela de Lucas había denunciado previamente a la Guardia Civil sobre el maltrato al menor, pero no se actuó. Ella intentó obtener la custodia y observó lesiones en el niño antes de su muerte. La Guardia Civil mantiene el caso bajo sumario. La madre y su pareja fueron detenidos; el cuerpo del niño mostró signos de violencia y presunta agresión sexual. El TSJA había impuesto una orden de alejamiento al hombre detenido.

Novedades en el caso de la muerte del pequeño Lucas, el niño de cuatro años encontrado muerto con signos de violencia en Garrucha (Almería). LaSexta ha tenido acceso a un audio que la propia madre del menor, ahora detenida, envió cuando el niño acababa de morir. "Yo no quiero estar así, no quiero estar sin mi hijo. No me imagino la vida sin mi hijo", son las palabras de la madre.

Asimismo, este medio ha podido hablar con la tía abuela de Lucas, que días antes acudió a la Guardia Civil para denunciar que a su sobrino le estaban maltratando. En este sentido, ha recordado que llegó al cuartel y rogó a los agentes que investigasen los hechos para poder corroborar que "efectivamente el niño estaba sufriendo violencia". La Benemérita no actuó y, tras su inacción, el veredicto de esta mujer es claro: "Las instituciones fallaron. No actuaron cuando debían actuar, habiéndoles puesto en aviso".

Igualmente, la tía abuela ha comentado que desde hacía tiempo quería iniciar los trámites para hacerse con la custodia del pequeño. Asimismo, ha rememorado que la última vez que vio al niño con vida tenía una gran herida en la cabeza, así como en varias partes del cuerpo.

Por su parte, el hermetismo de la Guardia Civil es total. Fuentes de la Benemérita le han comunicado a laSexta que el caso se encuentra bajo secreto de sumario y que no quieren hacer ninguna declaración al respecto.

¿Qué ocurrió con Lucas?

El pasado día 4 de noviembre una mujer y su pareja, que no es el padre biológico de Lucas, fueron detenidos por su muerte. El cadáver del niño de cuatro años apareció en una playa del municipio almeriense de Garrucha.

Aquel día, la Guardia Civil le confirmó a laSexta que los hechos habían tenido lugar esa misma noche. En primera instancia, los vecinos denunciaron la desaparición tanto de la madre como del menor. Sin embargo, esas mismas fuentes ratificaron que fue la madre quien compartió la ubicación donde se encontraba su hijo al mandar un mensaje al padre biológico. "Creo que he matado a mi hijo. Lo he abandonado en una caseta de la playa", escribió.

En ese mismo instante, él alertó a las autoridades que se personaron en el lugar descrito y encontraron el cuerpo sin vida. Posteriormente, detuvieron a la madre que, según el diario 'La Voz de Almería', podría sufrir una "enfermedad mental".

Además, la pareja de ella también fue detenida en una causa que aún se estaba investigando.

Indicios de agresión sexual

Un día después de la detención de la madre y su pareja, fuentes de la investigación le detallaron a la 'Agencia EFE' que el cuerpo de Lucas presentaba signos compatibles con haber sufrido una agresión sexual. Algo que deberá ser ratificado por los pertinentes análisis forenses.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó de que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Vera (Almería), competente en Violencia sobre la Mujer, había acordado el pasado 20 de octubre interponer una orden de alejamiento que separase al hombre detenido por la muerte del niño de la madre y el niño.

