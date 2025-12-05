Ahora

ASESINATO EN GARRUCHA

Un audio tras el crimen y una familia que advirtió a las autoridades sobre el maltrato a Lucas, el niño asesinado en Garrucha (Almería)

El contexto El niño apareció muerto en una caseta de una playa de la localidad almeriense. La madre mandó un audio al progenitor justo cuando acababa de fallecer, quien alertó a las autoridades y facilitó la detención.

Imagen de la caseta donde apareció el cuerpo de Lucas en Garrucha (Almería)
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Novedades en el caso de la muerte del pequeño Lucas, el niño de cuatro años encontrado muerto con signos de violencia en Garrucha (Almería). LaSexta ha tenido acceso a un audio que la propia madre del menor, ahora detenida, envió cuando el niño acababa de morir. "Yo no quiero estar así, no quiero estar sin mi hijo. No me imagino la vida sin mi hijo", son las palabras de la madre.

Asimismo, este medio ha podido hablar con la tía abuela de Lucas, que días antes acudió a la Guardia Civil para denunciar que a su sobrino le estaban maltratando. En este sentido, ha recordado que llegó al cuartel y rogó a los agentes que investigasen los hechos para poder corroborar que "efectivamente el niño estaba sufriendo violencia". La Benemérita no actuó y, tras su inacción, el veredicto de esta mujer es claro: "Las instituciones fallaron. No actuaron cuando debían actuar, habiéndoles puesto en aviso".

Igualmente, la tía abuela ha comentado que desde hacía tiempo quería iniciar los trámites para hacerse con la custodia del pequeño. Asimismo, ha rememorado que la última vez que vio al niño con vida tenía una gran herida en la cabeza, así como en varias partes del cuerpo.

Por su parte, el hermetismo de la Guardia Civil es total. Fuentes de la Benemérita le han comunicado a laSexta que el caso se encuentra bajo secreto de sumario y que no quieren hacer ninguna declaración al respecto.

¿Qué ocurrió con Lucas?

El pasado día 4 de noviembre una mujer y su pareja, que no es el padre biológico de Lucas, fueron detenidos por su muerte. El cadáver del niño de cuatro años apareció en una playa del municipio almeriense de Garrucha.

Aquel día, la Guardia Civil le confirmó a laSexta que los hechos habían tenido lugar esa misma noche. En primera instancia, los vecinos denunciaron la desaparición tanto de la madre como del menor. Sin embargo, esas mismas fuentes ratificaron que fue la madre quien compartió la ubicación donde se encontraba su hijo al mandar un mensaje al padre biológico. "Creo que he matado a mi hijo. Lo he abandonado en una caseta de la playa", escribió.

En ese mismo instante, él alertó a las autoridades que se personaron en el lugar descrito y encontraron el cuerpo sin vida. Posteriormente, detuvieron a la madre que, según el diario 'La Voz de Almería', podría sufrir una "enfermedad mental".

Además, la pareja de ella también fue detenida en una causa que aún se estaba investigando.

Indicios de agresión sexual

Un día después de la detención de la madre y su pareja, fuentes de la investigación le detallaron a la 'Agencia EFE' que el cuerpo de Lucas presentaba signos compatibles con haber sufrido una agresión sexual. Algo que deberá ser ratificado por los pertinentes análisis forenses.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó de que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Vera (Almería), competente en Violencia sobre la Mujer, había acordado el pasado 20 de octubre interponer una orden de alejamiento que separase al hombre detenido por la muerte del niño de la madre y el niño.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. "La cosa se complica en Utiel": el mensaje de Pradas a Mazón antes de su comida en 'El Ventorro' a las 14:11 y que no tuvo respuesta
  2. Ayuso promete erradicar "cualquier mala práctica" tras el escándalo del Hospital de Torrejón pero evita romper con Ribera Salud
  3. El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras la apertura de diligencias por acoso sexual
  4. Guardiola recrimina a Abascal su "tufo machista" tras insinuar que no tiene "cintura política" y que "quizá el PP tenga que cambiar de candidato"
  5. La niña de cuatro años sobrevivió en Alzira porque su madre no hizo caso al anestesista y la llevó al hospital
  6. El puente de diciembre estará marcado por el calor y la niebla: los termómetros recogerán hasta 24ºC