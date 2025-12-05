Más allá del 21D: Extremadura se convierte en terreno de pruebas para los líderes nacionales

Los detalles Extremadura se ha convertido en un laboratorio de pruebas donde Abascal pisa fuerte, Feijóo recorre municipios a toda prisa para recortar distancias y Sánchez protege la marca PSOE, mientras la izquierda ensaya coaliciones locales y Sumar se queda fuera, animando al voto.

Primer día de campaña en Extremadura y los líderes nacionales no se quieren perder nada. Mítines por la mañana, tarde y noche, porque todos saben que aquí se juega mucho más que unas elecciones autonómicas.

Abascal, que incluso ha anunciado que se va a empadronar en Extremadura, pasó por Cáceres para dejarse ver. Por el lado del PSOE, José Luis Gallardo, acompañado del expresidente regional Juan Carlos Ibarra, intenta atraer votos aprovechando la experiencia de la vieja guardia. Y a la izquierda, Unidas por Extremadura, apuesta por lo local y trata de consolidarse.

Aunque en este primer día solo se vio a Abascal en algunos actos, casi ningún líder nacional ha querido perder la visita a Extremadura. La región se ha convertido en un auténtico 'laboratorio de pruebas', donde se están ensayando estrategias que podrían marcar la política nacional.

Abascal, el más activo

Abascal es quien más ha recorrido la región, tanto en precampaña como ahora. Quiere que todo lo que gane en Extremadura lleve su cara, incluso por delante de su propio candidato.

Su objetivo es que cualquier éxito allí pueda extrapolarse a la política nacional, y ya ha dejado claro que pedirá la cabeza de la candidata del PP "si puede".

Feijóo y su 'tour express'

El líder del PP busca recortar terreno a Vox. En 24 horas ha visitado siete municipios:

Badajoz : Don Benito, Villanueva de la Serena, Almendralejo y Mérida.

: Don Benito, Villanueva de la Serena, Almendralejo y Mérida. Cáceres: Casar de Cáceres, Pinofranqueado y Las Mestas.

Su estrategia es clara: minimizar a Vox y apuntar a la Moncloa, sin cargar demasiado contra el PSOE, a pesar de que su candidato está imputado. Así, Feijóo prepara el terreno para pedir un adelanto de las generales si las circunstancias lo permiten.

Sánchez y la izquierda

El presidente busca que la marca PSOE se desgaste lo menos posible. Su estrategia pasa por promocionar los logros de su Ejecutivo y mantener un perfil bajo en confrontaciones directas. Hasta ahora, ha programado tres visitas en la región.

El reto para la izquierda ha sido probar una coalición. Sumar se ha quedado fuera, pero apoya el voto a Unidas por Extremadura, que incluye a una candidata afín al proyecto y como independiente. La idea es reforzar lo local sin desgastar al PSOE.

Extremadura se ha convertido en un 'campo de pruebas' donde se 'ensayan tácticas y estrategias' que podrían tener efectos mucho más allá del 21 de diciembre. La pugna entre Abascal y Feijóo, la defensa estratégica de Sánchez y los experimentos de la izquierda muestran que aquí no solo se juega una campaña autonómica: se está ensayando la política nacional.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.