La respuesta del jefe de Gabinete de Mazón al decirle Pradas que quería confinar las ciudades afectadas el día de la DANA: "Tranquila che. De confinar, nada"

Los detalles En las horas más críticas de la DANA, la por entonces consellera de Emergencias le dijo al jefe de Gabinete de Mazón que se estaba planteando confinar las zonas afectadas. "De confinar, nada; es una barbaridad", le dijo Cuenca, mientras Pradas le explicaba que la situación estaba "muy muy mal". "Ya mujer", se limitó a responder el otro.

"Trànquila che" [sic], "calma" o "de confinar nada". Estas son solo algunas de las respuestas que el jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, le dio a la por entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, cuando esta le dijo que quería confinar las ciudades afectadas el día de la DANA.

Los mensajes que la exconsellera, imputada en la causa penal de la DANA, ha aportado a la jueza y a los que ha tenido acceso laSexta, muestran que en las peores horas de aquel fatídico 29 de octubre en el que murieron 229 personas, Cuenca pedía "calma" y se negaba a confinar las zonas afectadas.

"Salo. De confinar nada por favor. Calma", le escribió Cuenca a las 19:54, momento en el que, según ha constatado la jueza en su instrucción, ya había personas ahogadas y muertas. "Está la cosa muy muy mal", respondía Pradas tan solo un minuto más tarde, a lo que este se limitaba a responder: "Ya mujer".

Ante esto, la exconsellera insistía: "desbordamientos por toda la provincia". "Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar", le escribía Cuenca. Minutos más tarde, a las 20:08, tan solo tres minutos antes de enviar el ES-Alert a la población, Cuenca señalaba que "hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada. Calma". Así, hacía referencia a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

La respuesta de Pradas se hace esperar unos minutos. Justo después de mandar la alerta a la población, a las 20:15 le escribe: "Sí. Pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias". "Ja apegla el presi. Lévate aço del cap per favor. Trànquila che [Ya llega el presi. Quítate eso de la cabeza, por favor. Trànquila che]", apunta Cuenca en referencia al confinamiento que proponía la exconsellera. Respecto a la llegada de Mazón al Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), como se ha sabido meses más tarde, se produjo a las 20:28.

El audio de Pradas con una recomendación que nunca se dio

En ese momento en el que Cuenca le avisa a Pradas de que va el por entonces president está a punto de llegar a la reunión, la exconsellera le envía a las 20:15 un mensaje de voz de 27 segundos -al que ha tenido laSexta acceso en exclusiva- en el que le indica que van a pedir a los ciudadanos subirse a los pisos altos. "La confederación va a decretar nivel", le escribe a las 20:16. "Vamos a aconsejar", dice acto seguido y remata a las 20:22: solo en comarcas afectadas".

Estas medidas no se trasladaron a la ciudadanía en el primer mensaje de la alerta masiva a la población. En ese audio se puede escuchar cómo Pradas pide al entonces jefe de Gabinete que "se eviten todos los desplazamientos en la provincia de Valencia", algo que sí se señaló en el mensaje de alerta enviado a las 20:11 de ese día, pero también solicita el "el confinamiento Ribera Alta, Baja, Horta Sud y Hoya de Buñol" y que en esas comarcas se pida a la ciudadanía "que suban a los pisos superiores los que estén en viviendas próximas al entorno de los ríos y barrancos". Todo ello mientras de fondo se escucha un solo sonido: la alarma del aviso Es-Alert.

Los mensajes que Pradas ha entregado a la jueza

Hace tan solo dos días, la exconsellera de Emergencias aseguró que iba a entregar a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Torraba, los mensajes que se envió con el expresident de la Generalitat Valenciana y su jefe de Gabinete el día de la DANA.

La decisión tuvo lugar después de que este martes la jueza de la DANA requiriera a Pradas los mensajes de WhatsApp que posee del 29 de octubre de 2024 y que están relacionados con la catástrofe, después de que la exconsellera hablara de ellos en su entrevista del pasado domingo en Salvados.

En una de las cuatro resoluciones en el marco de la investigación de la causa penal por la DANA que la magistrada emitió este martes, la jueza indica que Pradas "ha manifestado públicamente estar en posesión de mensajes de WhatsApp de fecha de 29 de octubre de 2024, relacionados con la DANA y con los hechos objeto del presente procedimiento, y que no han sido aportados a la causa". Por ello, se los requirió y le dio de plazo un día para que "manifieste si los aporta voluntariamente para su unión a la causa".

