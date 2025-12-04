El escritor David Uclés clama contra Ayuso ante ella: "He vendido 300.000 ejemplares y en Madrid solo puedo comprar un zulo sin ventanas"

El contexto El autor de 'La península de las casas vacías' pronunció estas palabras durante la gala de los VIII Premios Influyentes de El Confidencial y Herbert Smith Freehills Kramer, en la que también se encontraba la presidenta madrileña.

David Uclés, autor de 'La península de las casas vacías', aprovechó su discurso al recibir un premio en los VIII Premios Influyentes de 'El Confidencial' para criticar el problema de la vivienda en Madrid ante un auditorio que incluía a Isabel Díaz Ayuso. Durante su intervención, Uclés cuestionó el concepto de libertad de Ayuso, afirmando que "la libertad sin empatía implica siempre egoísmo". También abordó temas como las largas listas de espera, la imposibilidad de adquirir una vivienda digna, y la infrafinanciación de universidades públicas. En redes sociales, expresó su satisfacción por haber podido expresar su opinión directamente a la presidenta.

El autor de 'La península de las casas vacías', David Uclés, no dudó durante la noche de este miércoles en clamar contra el problema de la vivienda que ahoga a los madrileños. No sería relevante si no fuera porque lo hizo desde una tribuna con un micrófono ante un auditorio repleto de personas, entre las que se encontraba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, Uclés lo hizo tras recibir uno de los galardones otorgados durante los VIII Premios Influyentes de 'El Confidencial' y Herbert Smith Freehills Kramer. Allí, de hecho, rescató de forma velada ese mantra de Ayuso que clama por la libertad: "La libertad sin empatía implica siempre egoísmo. Aquel que se siente libre de actuar sin tener en cuenta al otro, bien podría llamarse liberticida", subrayó el escritor. Asimismo, destacó que la ciudadanía necesita los "representantes gobiernen para todos, que se tenga en cuenta la libertad, por supuesto, pero también la solidaridad". Entonces, enumeró ,

Entonces, tras destacar el problema de las largas listas de espera en Madrid, lamentó que ni tras haber "vendido 300.000 ejemplares", puede "comprar un zulo sin ventanas" en la capital. Tampoco dudó el escritor en criticar la posición de Ayuso respecto al aborto, como tampoco la infrafinanciación que padecen las universidades públicas en la capital.

Unas palabras de las que más tarde hizo gala en sus redes sociales, aunque también de habérselas podido trasladar a la presidenta madrileña: "Poder decirle a Ayuso a la cara lo que pienso de su actitud política y de su gobierno, pese a que miraba más su regazo que el atril, ha sido el mayor premio de esta noche", escribió de pie de foto en la publicación, en la que también agradeció el reconocimiento recibido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.