Ayuso promete erradicar "cualquier mala práctica" tras el escándalo del Hospital de Torrejón pero evita romper con Ribera Salud

Isabel Díaz Ayuso ha prometido erradicar cualquier mala práctica en respuesta al escándalo de Ribera Salud, empresa que gestiona el hospital de Torrejón. El CEO de la compañía pidió manipular listas de espera para aumentar beneficios, y se revelaron instrucciones para priorizar a pacientes rentables y reutilizar material sanitario. Ayuso, tras días de silencio, se ha pronunciado en un acto por el aniversario de la Constitución, asegurando actuar con responsabilidad para defender el sistema sanitario. Pese a las críticas y la exigencia de una auditoría por parte de Alberto Núñez Feijóo, Ayuso no ha mencionado nada de romper relaciones con Ribera Salud. La situación resalta la controversia sobre la colaboración público-privada en sanidad, defendido por Ayuso.

"Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia". Son las primeras palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre el escándalo de Ribera Salud, la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón y cuyo CEO instó a alargar listas de espera para aumentar beneficios. Una información que 'El País' avanzó el miércoles y a la que posteriormente se han sumado revelaciones relativas a priorizar a pacientes 'rentables' o reutilizar material sanitario de un solo uso.

La presidenta madrileña, que guardaba silencio al respecto desde que estalló el caso, se ha pronunciado finalmente de forma pública este viernes, durante el acto por el aniversario de la Constitución en la Real Casa de Correos. "Con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños", ha asegurado la dirigente 'popular'.

"Tenemos unos grandes profesionales, como sucede el Hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza", ha reivindicado asimismo Ayuso, que ha asegurado que "ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por ningún otro interés". No ha dicho nada, sin embargo, de romper con el grupo Ribera.

Unas palabras que llegan después de que el líder de su propio partido, Alberto Núñez Feijóo, exigiera una auditoría "con absoluto rigor" del hospitaly entre críticas de la oposición y del Gobierno central, que señalan directamente a la presidenta madrileña y su modelo sanitario como responsables de esta situación, habida cuenta de que siempre ha defendido la colaboración público-privada en sanidad, como ocurre en el citado centro médico, que es público pero de gestión privada.

La Comunidad de Madrid paga a esa empresa gestora un gasto fijo por los ciudadanos que tienen asignado ese centro sanitario público, al margen de cuántos pacientes sean atendidos allí en la práctica. Por tanto, si atienden menos pacientes, gastan menos y aumentan el beneficio.

Por otro lado, están los pacientes externos, madrileños a los que no les corresponde el Hospital de Torrejón pero que lo eligen, en virtud de la libertad para escoger centro en la región. Esos pacientes sí generan un ingreso extra para el grupo que gestiona el hospital, al que por tanto le interesa económicamente priorizar a esos pacientes más 'rentables'.

