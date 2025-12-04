Eurovisión decide que Israel sí participará en el certamen y España se retira junto a otros países

¿Por qué es importante? Las cadenas públicas que forman parte de la UER han aceptado en votación durante su asamblea general las reformas del festival planteadas por la organización de Eurovisión y han excluido así una votación para apartar a Israel del concurso: "La moción fue adoptada por mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones".

Las cadenas públicas que forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han aceptado este jueves en votación durante su asamblea general las reformas del festival planteadas por la organización de Eurovisión y han excluido así una votación para apartar a Israel del concurso. "La moción fue adoptada por mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones", según el resultado de la votación que pudo ser consultado por EFE.

Tras esta decisión, España se retira del certamen que se celebrará el próximo año. "RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival de Eurovisión tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER hoy en Ginebra", ha comunicado la cadena pública española en su cuenta de X. Y no ha sido la única.

Las cadenas públicas de Países Bajos (AVROTRÓS), Irlanda (RTÉ) y Eslovenia (RTV Slovenija) también han confirmado que no participarán en el concurso, tal y como habían dicho que harían si Israel participaba. Junto a ellas, se espera que se ausenten de esta edición Bélgica e Islandia, aunque aún no lo han confirmado y han anunciado que lo harán en "los próximos días".

España, junto a Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia amenazaron con no participar en la edición de 2026 de Eurovisión si Israel lo hace, por sus continuados abusos de los derechos humanos de los palestinos. En contraposición, líderes del Gobierno alemán señalaron que su país no debería participar si Israel es excluida, mientras que la cadena pública austríaca ORF, anfitriona de la próxima edición, ha expresado su deseo de que los israelíes estén en un certamen donde no fallan desde 1973 y que han ganado cuatro veces.

La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena, Austria, el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

El presidente de Radiotelevisión Española (RTVE), José Pablo López, ha criticado a la dirección de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) por haber trasladado a su asamblea general, que se ha iniciado este jueves en Ginebra, la polémica sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026, en lugar de haberla resuelto en el ámbito ejecutivo. "La dirección de UER y Eurovisión van a someter hoy a la organización a la mayor tensión interna de su historia. Nunca se debería haber llegado a este punto", ha subrayado en su cuenta oficial de X, en coincidencia con el inicio de la reunión.

López ha defendido que "las sanciones a Israel por sus incumplimientos reiterados en Eurovision se deberían haber adoptado en el ámbito ejecutivo y no trasladando el conflicto a la asamblea". "Hoy la UER será una Unión más condicionada por los intereses políticos y comerciales de un festival que no se han sabido o querido gestionar", ha agregado.

Mientras, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha celebrado la decisión de la UER. "Israel merece estar representado en todos los escenarios del mundo, una causa con la que estoy total y activamente comprometido", ha afirmado en su mensaje. "Me complace que Israel vuelva a participar en el Festival de la Canción de Eurovisión y espero que la competición siga defendiendo la cultura, la música, la amistad entre las naciones y el entendimiento cultural transfronterizo", ha agregado el presidente.

Según ha informado en un comunicado RTVE, su secretario general, Alfonso Morales, ha defendido la posición del ente público que ya citó el pasado jueves en el Senado su presidente, José Pablo López, quien afirmó que las medidas aprobadas por la UER para conciliar a todas las posturas eran "insuficientes".

"Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral", ha remarcado Morales.

Con el apoyo de siete países que suscribieron el escrito formal remitido a este propósito, RTVE ha forzado que las votaciones que se realizaran en esta jornada fuesen secretas. RTVE ha pedido incluir asimismo una en torno a la posible suspensión temporal de la KAN por un período mínimo de un año y, en caso de no aprobarse, ha ratificado que no participaría en la edición de 2026. Una contundente mayoría expresó, sin embargo, que no era necesario votar sobre Israel.

Al término de las intervenciones de todos los países, sí se han votado las nuevas medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia, que afectará al sistema de voto que RTVE y otros países habían puesto en entredicho tras las puntuaciones obtenidas por Israel en las dos últimas ediciones, las más altas del público, coincidiendo con su ofensiva en Gaza. Entre estas, figura reducir de 20 a 10 el número máximo de votos que cada espectador podrá enviar, además de "salvaguardas técnicas reforzadas para detectar y bloquear votación fraudulenta o coordinada" y reinstaurar el voto del jurado en las semifinales.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que RTVE ha tomado la decisión "correcta" por anteponer los derechos humanos a los intereses económicos. Desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y 'Estando contigo', España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión y es uno de los diez países con más participaciones, 64 (en 2020 no hubo programa por la pandemia de covid-19). Año tras año, la retransmisión del festival es en España el evento no deportivo más visto. En 2025, superó el 50% de cuota de pantalla y reunió a una media de 5.884.000 de personas.

