Ajustando su camisa y con mano a la cabeza: laSexta accede al vídeo de Mazón a su llegada al Cecopi el día de la DANA

Los detalles El entonces president de la Generalitat realizó un saludo con su mano derecha a los trabajadores del centro de emergencias, les preguntó por la ubicación de la reunión del Cecopi y se llevó la mano a la cabeza.

Las imágenes de Carlos Mazón a su llegada al Cecopi
laSexta accede a vídeos inéditos de la entrada de Carlos Mazón en el Cecopi el día de la DANA en la Comunitat Valenciana que acaban de ser notificados en el marco de la investigación de la tragedia en la que murieron 229 personas. En las imágenes podemos ver al entonces president de la Generalitat llegando al Cecopi y saludando a los trabajadores del centro de emergencias.

El vídeo, que hasta ahora solo habíamos visto en forma de captura de pantalla cuando la Generalitat probó que Mazón llegó al Cecopi a las 20:28 horas aquel 29 de octubre. En las imágenes, vemos a Mazón preguntando por si tenía que ir a la izquierda, entendiendo que aludía a la ubicación de la reunión en el Cecopi. Posteriormente, se lleva la mano derecha a la cabeza, antes de desaparecer de la imagen.

Fue el 27 de febrero conocimos una imagen clave en la investigación sobre la responsabilidad en la gestión de la DANA, recogida dentro de un informe interno de la Generalitat Valenciana. En la captura, procedente de la cámara de seguridad número 12 del centro de emergencias, se observa entrar a Mazón a las 20:28:25 horas, un dato que respalda la última de las mil versiones que ha dado Mazón acerca de su llegada al Cecopi.

López de Vicuña decidió que no se borrasen los vídeos

Este martes, el coordinador de Prevención de Emergencias, Alfonso López de Vicuña, ha declarado ante la jueza de la DANA que estas imágenes de las cámaras de seguridad se conservaban, con vídeos de cuatro cámaras exteriores: de los accesos de los vehículos, de la puerta principal, del aparcamiento interior y de la puerta lateral del Centro de Emergencias. También hay imágenes de las cámaras del edificio que albergaba la reunión del Cecopi.

Como vemos en las imágenes a las que ha tenido acceso laSexta, Mazón llegó en un coche con dos personas y en un segundo vehículo iba otra persona. El testigo ha comentado que no sabía quiénes eran los acompañantes del por entonces president de la Generalitat, aunque daba por hecho que eran personal de su gabinete.

El propio López de Vicuña decidió que estas imágenes no fuesen eliminadas automáticamente como se hace "cada mes". El funcionario sometió "a consideración" la conservación de las imágenes al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, algo que "le pareció perfecto". Las imágenes que no se conservan, por el contrario, son las del Palau de la Generalitat, que fueron borradas.

Los cambios de versión de Mazón

En los primeros cuatro meses de la tragedia, Carlos Mazón aseguró haber llegado al Cecopi sobre las 19:00 horas, una hora a la que ahora sabemos que acababa de salir del restaurante 'El Ventorro', prácticamente. Es más, hemos conocido que la periodista con la que comió Mazón, Maribel Vilaplana, pagó el ticket del parking en el que dejó su vehículo a las 19:47, un periodo que coincide con la 'hora en blanco' de Mazón, ese tramo en el que se desconoce qué hizo el president.

El informe filtrado también incluye registros de la entrada de otros altos cargos en el Cecopo a lo largo del día. Entre ellos, la del director general de Emergencias, Alberto Javier Martín Moratilla (15:53); la de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas (16:56); y la del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente José Mompó (17:55).

Además, la Generalitat ya había enviado a la jueza una imagen tomada por la misma cámara de seguridad, en la que se observa a las 17:45 la llegada de Vicente Mompó y Abelino Mascarell, diputado de Medio Ambiente y Prevención de Riesgos.

