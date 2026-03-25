Comparten ideas, pero no detalles: así están las negociaciones entre PP y Vox para hacer presidenta de Extremadura a María Guardiola

El contexto Durante la jornada de este miércoles, una delegación de los de Santiago Abascal y otra de los de Alberto Núñez Feijóo se han reunido en Mérida para abordar un posible acuerdo para hacer presidenta a la 'popular' María Guardiola.

El Partido Popular (PP) y Vox han mantenido una reunión en Mérida para negociar un acuerdo de gobierno en Extremadura, pero no han llegado a un consenso. Aunque ambos partidos muestran sintonía en las medidas a implementar, discrepan en los detalles y la asignación presupuestaria. Vox exige políticas como la priorización de españoles en sanidad, la expulsión de migrantes delincuentes y el rechazo a acuerdos europeos del PP con el PSOE. También abogan por bajadas de impuestos y medidas contra la okupación. Sin embargo, ninguno de los partidos se compromete a firmar acuerdos sin viabilidad, destacando la necesidad de un consenso que satisfaga a ambos.

El Partido Popular (PP) y Vox han buscado solaparse incluso en la hora de comparecer tras la reunión de este miércoles en Mérida en busca de un acuerdo de gobierno para Extremadura, sin mención a posibles sillones en la Junta. Si bien han mostrado sintonía y predisposición, todavía no hay nuevo matrimonio PP-Vox. De hecho, los 'populares' reconocen que antes de Semana Santa será imposible el acuerdo, así como que coinciden en las medidas a incluir en este, pero no en los detalles.

En definitiva, una cuestión de detalles que desde Bambú no han dudado en compartir. Entre ellos, la xenofobia, todo un signo de Vox. Ellos, sin embargo, hablan de fin de las políticas de sustitución demográfica, donde entra también el término remigración. Es decir, la expulsión de migrantes que delincan o que no se adapten a la cultura española. También hablan de la eliminación de ayudas o la oposición a regularizaciones como la que aprobaba en enero el Gobierno.

Unas políticas que también incluyen otra de las medidas que exige Vox para hacer a la líder 'popular' extremeña, María Guardiola, presidenta. Es la de priorizar a los españoles en la sanidad de la región, con restricciones para los migrantes a los que culpan de la saturación y las listas de espera. En definitiva, exigencias que aprietan al PP en términos autonómicos, pero también europeos.

Y es que los de Santiago Abascal también exigen al PP que rechace explícitamente -como hizo el expresident de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en su día- los grandes acuerdos entre PP y PSOE en Europa, que van desde el control de las fronteras hasta el clima. En este aspecto, se habla del Pacto Verde, Mercosur -al considerar que perjudica a los agricultores españoles- y que la Agenda 2030 pase a ser Agenda España.

Si bien en la comparecencia de Vox este miércoles tras la reunión no ha querido citar medidas tratadas, ya lo había hecho antes el PP en su decálogo de cara a la negociación. De esta manera, se sabe que asuntos como la fiscalidad con bajadas masivas de impuestos; la vivienda sacando la mano dura contra la okupación; o la seguridad ciudadana no van a ser problema.

De hecho, lo que está claro es que PP y Vox comparten las ideas. Incluso, el PP habla literalmente de "plena sintonía en los enunciados de gran parte de las medidas"; mientras que las que no se han cerrado es porque la dificultad está a la hora de asignarles partida presupuestaria. Y es que desde Vox ya han dejado claro que esas medidas tienen que tener, papel, calendario y presupuesto.

Ahora bien, por el momento, ninguno de los dos se compromete a firmar nada que luego no se pueda hacer. De esta manera, la clave reside en conseguir algo con lo que ambos se sientan cómodos. No obstante, y a juzgar por las medidas precitadas, todo apunta a que el PP va a tener que sudar la camiseta para defenderlas.

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