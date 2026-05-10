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Una nueva propuesta fallida

Trump rechaza en su totalidad la propuesta iraní para terminar con la guerra: "Es totalmente inaceptable"

Los detalles El presidente de Estados Unidos ha publicado en sus redes sociales que había leído "la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán" y que no le ha gustado en absoluto.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el presidente de EEUU, Donald Trump.El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el presidente de EEUU, Donald Trump.EP
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El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social. La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara este domingo su respuesta a la propuesta de EEUU para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico.

La respuesta de Irán incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EEUU cumple con algunos "compromisos", según reportó la agencia Tasnim.

Fuentes diplomáticas explicaron a Tasnim, una agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, que el gobierno de ayatolás reclamó el fin del bloqueo y que se permita la exportación de crudo desde Irán, así como el levantamiento de las sanciones económicas de EEUU sobre Irán y sus activos en la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC).

Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de EEUU en medio de la escalada bélica de Teherán, que también este domingo atacó con un dron un buque comercial en aguas de Catar.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó en un discurso en Islamabad ante la cúpula militar y política del país que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, pero evitó entrar en detalles sobre el contenido.

Por su parte, el mandatario republicano ya anticipó su descontento con la respuesta de Irán en un mensaje en Truth Social en el que afirmó que Teherán lleva "golpeteando" casi medio siglo a Estados Unidos pero "no se reirá más" de su país.

Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.

Así, Trump insistió en una entrevista divulgada este domingo por el programa "Full Measure", aunque grabada durante la semana, en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados", y amenazó con atacar más "objetivos".

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