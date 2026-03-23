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Comisión Europea

Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur desde el 1 de mayo

Los detalles Las disposiciones comerciales del acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur empezarán a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes en un comunicado.

Los países de la UE respaldan el acuerdo comercial con Mercosur.Los países de la UE respaldan el acuerdo comercial con Mercosur.Agencia EFE
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El acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con el bloque sudamericano Mercosur entrará en vigor de forma provisional a partir del 1 de mayo, según ha anunciado la Comisión Europea este lunes. "La Unión Europea ha notificado hoy a los países del Mercosur el instrumento de aplicación provisional del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur", explica el Ejecutivo comunitario.

Los elementos comerciales clave del acuerdo, que ha generado controversia en Europa, se aplicarán desde esa fecha entre la Unión Europea, integrada por 27 naciones, y los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación antes de finales de marzo.

"Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho. Paraguay ratificó recientemente el acuerdo y se espera que envíe su notificación próximamente", declara la Comisión en un comunicado.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos "desde el primer día, lo que crea normas predecibles para el comercio y la inversión", recuerda la Comisión, que agrega los sectores sensibles de la economía de la UE "están plenamente protegidos por sólidas salvaguardias".

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