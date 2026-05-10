Amaia Montero asciende de nuevo al escenario en su regreso a La Oreja de Van Gogh: "Hemos encontrado la oreja de verdad"

El contexto La cantante donostiarra hace su primer bolo de regreso en Barakaldo y no deja indiferente a los más fans. "Este reencuentro no nos lo podíamos perder", señalaba un adepto a las sintonías más pop. "Cumplen 30 años como grupo", aseguraba otra.

Amaia Montero regresó triunfalmente a los escenarios como vocalista de 'La Oreja de Van Gogh', emocionando a sus seguidores con un concierto en el Bilbao Exhibition Center de Barakaldo. A pesar de algunas críticas por desafinar, el público disfrutó de clásicos como 'La reina del pop', 'Rosas' y 'Muñeca de trapo'. Durante el evento, Amaia se sinceró, compartiendo que pensó que nunca volvería a actuar tras enfrentar momentos difíciles, describiendo su experiencia como haber descendido "al mismísimo infierno". Agradecida, expresó que "la vida es la hostia", destacando la importancia de este reencuentro.

Esperaban con ansia y llegó. Amaia Montero volvía este sábado a subirse a un escenario para protagonizar su vuelta como vocalista de 'La Oreja de Van Gogh' y cantar épicos temas que ya son historia de la música.

La cantante donostiarra brillaba en el primer recital, celebrado en el Bilbao Exhibition Center de Barakaldo, cerca de casa, y las expectativas de sus fans se cumplían antes de empezar el concierto. "Hemos encontrado la oreja de verdad", señalaba un fan en referencia a este regreso.

"Este reencuentro no nos lo podíamos perder", señalaba otro adepto a las sintonías más pop. "Cumplen 30 años como grupo", aseguraba otra.

Y aunque los nervios pudieron traicionarla y la vocalista ha recibido algunas críticas por haber desafinado en algún tema, lo cierto es que el público vibró con temas de siempre como 'La reina del pop', 'Rosas' o 'Muñeca de trapo'.

Y entre temazo y temazo la cantante tampoco dudó en sincerarse con sus seguidores. "Han pasado muchas vidas dentro de estos años y esto es muchísimo más que un concierto. Hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario", expresó.

Además, la cantante reconoció que llegó a bajar "al mismísimo infierno", destacando que no era "una forma de hablar". "Hubo demasiados días de oscuridad en los que pensaba que todo había terminado", manifestó, tras lo que terminó sus emotivas palabras diciendo que "la vida es la hostia".

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