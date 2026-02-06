Ahora

Regularización migrantes

La regularización masiva de migrantes, una medida celebrada por varios sectores: de la construcción a la hostelería

El contexto El Gobierno va a regularizar a más de medio millón de migrantes que viven en España, una decisión que ayudará a muchos sectores del país que necesitan mano de obra.

Imagen de un migrante trabajando en el campo.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La inmensa mayoría de los migrantes que vienen a España están trabajando, cotizando. En el sector de la construcción celebran la regularización anunciada por el Gobierno. "Nosotros estábamos deseando que hubiese una legalización de personas", confiesa Francisco Zamora Catalá, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción.

Están desesperados porque falta mano de obra. "A nivel nacional, unas 700.000 personas harían falta en toda España", asegura Francisco Zamora.

En Valencia, fundaciones como esta imparten ya cursos a migrantes sobre construcción, ya que son fundamentales. "Se necesitan pladuristas, gente que pueda acabar cubiertas, tabiqueros...", enumera Javier Rosario formador y técnico en prevención.

François es uno de esos alumnos. "He escuchado siempre que hay mucho trabajo en la construcción. Tengo ganas de trabajar", señala.

Por otro lado, en el sector hostelero también acogen positivamente la regularización de migrantes. "El normalizar algo que ya se da siempre es positivo", defiende Ramón García, presidente de la Asociación de Hostelería de Santiago de Compostela.

Este es uno de los sectores con mayor presencia de población migrante. En concreto, uno de cada tres trabaja aquí. Pese a esto, siguen faltando manos. "¿Si el sector de la hostelería podría trabajar sin este tipo de personal? Yo creo que no, es necesario. La realidad está ahí", destaca Ramón García.

Otro sector que se beneficiará de esta medida es el agrícola y el ganadero. "Es una demanda desde hace mucho tiempo, sobre todo ante la falta de mano de obra que, en ocasiones, tenemos en el campo", indica Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales COAG.

Hablan de dificultad. Todo lo que venga a sumar, dicen, es una buena noticia. "Tendremos mayores facilidades para cumplimentar nuestras cuadrillas, van también a ayudar al problema demográfico que tenemos en el medio rural", explica Cristóbal Cano, secretario general de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Eso sí, piden, precisamente, que se tenga en cuenta al sector agrario en todo este proceso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La exconcejala de Móstoles encarga a sus abogados que interpongan una denuncia por acoso y coacciones contra el alcalde y la cúpula del PP de Madrid
  2. El PP de Aragón incorpora al agitador ultra Vito Quiles y a los cantantes de extrema derecha 'Los Meconios' en su acto de fin de campaña
  3. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | El temporal deja más de 7.000 desalojos en Andalucía y mantiene avisos activos por lluvias en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla
  4. Los sindicatos mantienen la huelga de trenes de la próxima semana tras acabar sin acuerdo la tercera reunión con Puente
  5. El poder tecnológico del ICE con reconocimientos faciales o monitoreo de RRSS: las armas invisibles de la caza al migrante
  6. Detenido por abusar de su hija menor y retransmitirlo en directo en vídeo a cambio de dinero virtual y popularidad