La regularización masiva de migrantes, una medida celebrada por varios sectores: de la construcción a la hostelería

El contexto El Gobierno va a regularizar a más de medio millón de migrantes que viven en España, una decisión que ayudará a muchos sectores del país que necesitan mano de obra.

La regularización de migrantes anunciada por el Gobierno ha sido bien recibida por diversos sectores en España. En la construcción, donde se estima que faltan 700.000 trabajadores a nivel nacional, se celebran cursos para capacitar a migrantes, esenciales para cubrir la demanda de pladuristas y tabiqueros, según Javier Rosario. En hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es migrante, la medida es vista como positiva por Ramón García, presidente de la Asociación de Hostelería de Santiago de Compostela. También el sector agrícola se beneficiará, ya que enfrenta una escasez de mano de obra, como señala Andrés Góngora de COAG. Cristóbal Cano de UPA destaca que esto ayudará a cumplir con las cuadrillas y a enfrentar problemas demográficos.

La inmensa mayoría de los migrantes que vienen a España están trabajando, cotizando. En el sector de la construcción celebran la regularización anunciada por el Gobierno. "Nosotros estábamos deseando que hubiese una legalización de personas", confiesa Francisco Zamora Catalá, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción.

Están desesperados porque falta mano de obra. "A nivel nacional, unas 700.000 personas harían falta en toda España", asegura Francisco Zamora.

En Valencia, fundaciones como esta imparten ya cursos a migrantes sobre construcción, ya que son fundamentales. "Se necesitan pladuristas, gente que pueda acabar cubiertas, tabiqueros...", enumera Javier Rosario formador y técnico en prevención.

François es uno de esos alumnos. "He escuchado siempre que hay mucho trabajo en la construcción. Tengo ganas de trabajar", señala.

Por otro lado, en el sector hostelero también acogen positivamente la regularización de migrantes. "El normalizar algo que ya se da siempre es positivo", defiende Ramón García, presidente de la Asociación de Hostelería de Santiago de Compostela.

Este es uno de los sectores con mayor presencia de población migrante. En concreto, uno de cada tres trabaja aquí. Pese a esto, siguen faltando manos. "¿Si el sector de la hostelería podría trabajar sin este tipo de personal? Yo creo que no, es necesario. La realidad está ahí", destaca Ramón García.

Otro sector que se beneficiará de esta medida es el agrícola y el ganadero. "Es una demanda desde hace mucho tiempo, sobre todo ante la falta de mano de obra que, en ocasiones, tenemos en el campo", indica Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales COAG.

Hablan de dificultad. Todo lo que venga a sumar, dicen, es una buena noticia. "Tendremos mayores facilidades para cumplimentar nuestras cuadrillas, van también a ayudar al problema demográfico que tenemos en el medio rural", explica Cristóbal Cano, secretario general de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Eso sí, piden, precisamente, que se tenga en cuenta al sector agrario en todo este proceso.

