Cierre de 50.000 aulas de educación primaria y 63.000 médicos menos: qué pasaría si la migración se redujera en España

Las cifras Si la migración bajase un 30% en los próximos 50 años, España perdería nueve millones de trabajadores, lo que supondría una caída del PIB.

El PP y Vox están en negociaciones para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, centrando sus discusiones en la política migratoria. Mientras el gobierno socialista aboga por la regularización masiva, Vox pretende limitar drásticamente la llegada de migrantes. Sin embargo, según datos de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, una reducción del 30% en la migración durante los próximos 50 años tendría efectos negativos significativos en España. La población disminuiría un 25% para 2075, cayendo a 40 millones, y desaparecerían 2.300 pueblos. Además, el país perdería nueve millones de trabajadores, lo que provocaría una caída del PIB del 22%. También se perderían 63.000 médicos especialistas y cerrarían 50.000 aulas.

El PP y Vox están negociando los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, y la cuestión de la política migratoria está en el centro de la mesa. Frente a la regularización propuesta por el gobierno socialista, Vox busca reducir la llegada de migrantes a España a la mínima expresión.

Sin embargo, si eso ocurriese, los efectos en el estado del bienestar serían perjudiciales. Por ejemplo, si se redujera la migración un 30% en los próximos 50 años, España se quedaría aún más vaciada. En 2075 la población se reduciría un 25%.

Habría 40 millones de habitantes, en lugar de los 55 millones proyectados para ese año. Además, 2.300 pueblos desaparecerían del mapa.

Así lo deslizan los datos publicados por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, que depende del Palacio de la Moncloa. Según este organismo, España también perdería nueve millones de trabajadores y, en consecuencia, habría una caída del Producto Interior Bruto del 22%.

Como datos más concretos que reflejan lo que supondrían las políticas de la ultraderecha: si bajase el número de migrantes, en 2075 se habrían perdido 63.000 médicos especialistas y se cerrarían 50.000 aulas de educación primaria y secundaria.

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