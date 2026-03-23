¿Qué tiempo va a hacer en Semana Santa? Primero sol y frío para dar paso a la incertidumbre por la posibilidad de lluvias

Los detalles Desde este miércoles y hasta el uno de abril el tiempo se caracterizará por ser frío y seco debido a una masa de aire frío que, a pesar de dejar un tiempo soleado, también marcará los días en algunos puntos del país de lluvia, nevadas y una situación complicada en Baleares.

La borrasca Therese ha causado destrozos en Canarias, acumulando hasta 300 litros por metro cuadrado y dejando pueblos incomunicados. La situación es preocupante en Gran Canaria, donde dos presas podrían rebosar. Aunque la borrasca disminuirá, el tiempo en Semana Santa genera incertidumbre. Los primeros días serán soleados pero fríos, con un anticiclón de las Azores estabilizando el clima. Desde el miércoles hasta el 1 de abril, habrá frío y seco, con lluvias en el Cantábrico, Pirineos y Baleares, y nevadas en el norte. La segunda parte de la Semana Santa es incierta, con posibles lluvias en el centro, sur y oeste.

La borrasca Therese deja nuevos destrozos en Canarias, donde se mantienen los avisos naranja. En algunos puntos ya se han acumulado 300 litros por metro cuadrado y las inundaciones han dejado algunos pueblos incomunicados. Preocupa, además, la situación de dos presas de Gran Canaria que podrían rebosar en las próximas horas y poner en riesgo los barrancos. En las próximas horas, la borrasca en el archipiélago irá a menos. Pero la pregunta que no dejan de repetirse muchos desde hacía días es: ¿Qué tiempo va a hacer en Semana Santa?

En general, los primeros días de las fiestas serán soleados, aunque fríos y con algún matiz. El anticiclón de las Azores justo frente a la Península Ibérica provocará tiempo más o menos estable en Canarias después de los últimos días protagonizados por la borrasca, que continuará hasta este miércoles.

Desde este miércoles y hasta el uno de abril el tiempo se caracterizará por ser frío y seco debido a una masa de aire frío que, a pesar de dejar un tiempo soleado, también marcará los días de lluvia, nevadas y en Baleares una situación complicada. En concreto, habrá precipitaciones en el Cantábrico, Pirineos y Baleares, nevadas en el norte y sol en el resto, aunque con temperaturas bajas.

En cuanto a la segunda parte de la Semana Santa, desde el jueves dos de abril hasta el lunes seis, la situación es aún de cierta incertidumbre en el pronóstico. Según la aproximación hasta ahora, parece que continuará el anticiclón de las Azores frente a Galicia. Mientras, en Canarias está aún por ver en los modelos si entrará calima o si finalmente se cuela aire frío.

¿Qué tiempo va a hacer en Semana Santa? Primero sol y frío para dar paso a la incertidumbre por la posibilidad de lluvias

Sí que hay un escenario en el que podría haber un embolsamiento de aire frío que podría generar un episodio de lluvias en los días clave de Semana Santa en el centro, en el sur y en la mitad oeste. Mientras, en el resto todo apunta por ahora que las temperaturas serán mucho más elevadas sin precipitaciones en general.

De esta forma, la semana final pinta regular.

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