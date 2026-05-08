¿Y la agencia de salud pública? La promesa de Illa durante el COVID que sigue sin estar activa seis años después

Los detalles El por entonces máximo responsable de Sanidad anunció la creación de la que debería ser una torre de control para coordinar crisis sanitarias. En pleno 2026 y cuatro ministros después, el proyecto sigue sin haber salido adelante.

Han pasado seis años desde la crisis del coronavirus y la anunciada agencia de salud pública sigue sin existir en España. A pesar de que se prometió en 2020 para gestionar emergencias sanitarias como el brote de hantavirus en el MV Hondius, la agencia aún no está activa. Cuatro ministros de Sanidad han pasado sin lograr su implementación. Salvador Illa inició el proyecto, Carolina Darias avanzó con el anteproyecto de ley, pero la aprobación final no llegó hasta 2025 bajo Mónica García. El PP, que critica la demora, bloqueó la agencia en el Congreso y la Comisión de Salud. Aunque existen mecanismos para enfrentar crisis sanitarias, la falta de una entidad centralizada resalta la necesidad de esta agencia. En 2026, España sigue esperando su establecimiento.

Han pasado seis años de la crisis del coronavirus. De la pandemia del COVID . De un 2020 en el que se anunció la creación de una agencia de salud pública para afrontar ese tipo de situaciones. Para cosas como, por ejemplo, el brote de hantavirus en el MV Hondius. En un barco que va a fondear en las costas de Tenerife después de que en su interior se desatase una infección que ha acabado con la vida de seis personas. Sin embargo, esa agencia sigue sin existir.

Sigue sin estar activa después de que por Sanidad hayan pasado cuatro ministros. Porque necesitó de cinco años tan solo para aprobarse. Porque todo quedó en una especie de cajón después de la marcha de Salvador Illa a la Cataluña.

Fue él quien prometió un proyecto recuperado posteriormente por Carolina Darias. Con ella se aprueba el anteproyecto de ley, pero luego dejó el ministerio. A Miñones poco tiempo le da hasta que llegaron las elecciones de 2023.

En 2024, ya con Mónica García en Sanidad, se retoma la iniciativa para que, en 2025, se aprobase en el Congreso. En total, cinco años para aprobarse.

Mientras, el PP afirma que con ellos no hubiera pasado. "De haber estado en el Gobierno esa habría sido nuestra prioridad. Con Feijóo, esa agencia estaría en marcha".

Sin embargo, fue el PP el que decidió tumbar la agencia hasta en dos ocasiones. La primera, en el Congreso de los Diputados; la segunda, en la Comisión de Salud. Los 'populares', siguiendo los pasos de la ultraderecha de Vox y de Junts.

Eso sí, aunque la agencia no esté funcionando todavía no significa que España improvise frente a las crisis sanitarias. Porque hay mecanismos. Mecanismos que van desde la vigilancia epidemiológica a los protocolos y laboratorios, pasando por la coordinación europea. Además, hay estructuras autonómicas y estatales que ya están actuando.

Pero esas piezas están demasiado dispersas, por ello la necesidad de crear el centro estatal estable para coordinar estas crisis sanitarias. Una especie de torre de control que ejerza como centro de todo.

Es lo que debía y debe ser esa agencia de salud pública que, en pleno 2026 y seis años después de su anuncio en la pandemia de COVID, se sigue esperando en España.

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