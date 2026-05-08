Licencia real para espiar: así forma clandestinamente Rusia a sus espías en universidades

'Gorrión Rojo' es una película que refleja el entrenamiento de espías rusos, una ficción que podría tener raíces en la realidad. Según 'The Guardian', Rusia estaría impartiendo clases clandestinas de espionaje en universidades, como la prestigiosa Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú. Allí, una facultad secreta conocida como 'Departamento cuatro' forma a un selecto grupo de estudiantes en técnicas de manipulación psicológica, hacking, y propaganda, siempre alineadas con la narrativa del régimen sobre la guerra en Ucrania. Cada año, algunos graduados se integran en el servicio secreto militar o en grupos de hackers como 'Sandworm', conocidos por ataques cibernéticos como el sufrido por Emmanuel Macron en 2017.

"A partir de hoy seréis gorriones. Armas en una lucha mundial contra el poder. Aquí nos dedicamos a la manupulacion psicologica. os adistraremos para aprender la debilidad del enemigo". Las líneas anteriores corresponden a un fragmento de 'Gorrión Rojo', una película que cuenta el entrenamiento por el que pasan los espías rusos antes de ser desplegados en el terreno.

Un entrenamiento físico, mental, y académico, que podría no solo corresponder a la ficción, puesto que, según 'The Guardian', Rusia estaría "enseñando espionaje" en clases clandestinas escondidas dentro de sus universidades. Unas magistrales que abordarían conocimientos en piratería informática o formas de influir en elecciones. De hecho, el lugar en la que prepara Rusia a sus espías era una de las grandes incógnitas, como un secreto del Kremlin, que ahora desvelan periodistas de investigación del periódico británico.

Sus pesquisas los llevaron a una de las instituciones más prestigiosas de Rusia: la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú. Resulta que dentro de ella hay una facultad secreta conocida como 'Departamento cuatro' o 'Formación Especial'. Una división que solo admite un grupo muy elitario de estudiantes. Algo que han descubiero al acceder a más de 2.000 archivos internos de la universidad con un montón de información estrictamente confidencial que no había salido a la luz hasta ahora.

De hecho, esta universidad, fundada en 1830 lleva décadas trabajando con el Ejército. Y es que desde la época soviética esta instituación académica ha formado a los ingenieros y científicos que desarrollaron cohetes, tanques y sistemas de armas. Precisamente, según varias fuentes, esa relación continúa hasta hoy.

Algo que se confirma en su plan de estudios, ya que a los alumnos se les enseña desde la manipulación psicológica hasta la creación de virus informáticos, así como el uso de drones y tecnologías militares modernas. De hecho, aprenden a hackear, a explotar vulnerabilidades de software y desarrollan sus propios cibervirus. Incluso, les enseñan a manipular videos para redes sociales, todo un arma de importancia en términos propagandísticos. Además, siempre inculcando la narrativa del régimen sobre la guerra en Ucrania.

Cada año, entre diez y 15 graduados entran en subunidades del servicio secreto militar, mientras que algunos acaban en el conocido grupo de hackers 'Sandworm'. Sí, los responsables, entre otros, del ataque informático al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en las elecciones galas de 2017. Si bien todo esto parece sacado de una película de Hollywood, es todo una licenciatura de una universidad totalmente real.

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