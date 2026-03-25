Juanma Moreno y Santiago Abascal: de compartir camino político en el PP a medir sus fuerzas en las elecciones de Andalucía

El contexto Hace 30 años, Juanma Moreno y Santiago Abascal dieron sus primeros pasos en la política dentro de las Nuevas Generaciones del PP. Ahora, se lanzan ataques cruzados para sumar votos en las próximas elecciones en Andalucía, del 17 de mayo".

Hace 30 años, Juanma Moreno y Santiago Abascal compartían partido en las Nuevas Generaciones del PP, pero sus caminos se separaron. Moreno ahora representa la moderación del PP, mientras que Abascal lidera la ultraderecha con Vox. En la campaña para las elecciones andaluzas, Moreno busca evitar depender de Vox para formar gobierno, apelando a la estabilidad y serenidad. Abascal, por su parte, insiste en que Moreno gobierna gracias a Vox y critica sus políticas. Moreno intenta minimizar a Vox asegurando que "no saben gobernar", mientras Abascal lo acusa de temer perder la mayoría absoluta y tener que negociar.

Hace 30 años, Juanma Moreno y Santiago Abascal no solo posaban juntos en fotografías, también compartían partido y el mismo camino político. La vida y la política les han acabado colocando al uno frente al otro. Seguramente, tras una dura campaña con más de un dardo, Juanma Moreno ya ha marcado distancias. Y aunque se siguen mandando mensajes cruzados, quizás, acaben necesitándose.

Retrocedemos al año 2000 para encontrar a un jovencísimo Santiago Abascal y a otro juvenil Juanma Moreno. Ambos coincidieron dando sus primeros pasos en la política dentro de las Nuevas Generaciones del PP.

Tras años juntos, sus caminos terminaron separándose y ahora uno representa la parte moderada del PP y, el otro, se ha convertido en la cara visible de la ultraderecha en España. Porque ahora Juanma Moreno es el candidato del PP a la Junta de Andalucía y Santiago Abascal es presidente de Vox.

Santiago Abascal como miembro de las Nuevas Generaciones del PP, en el año 2000

Mientras que Moreno Bonilla defiende liderar "una forma diferente de ver la política y que elige la moderación", Abascal apuesta por los ataques y por criticar las formas del PP. "Juanma Moreno se ha convertido en el principal continuador de las políticas socialistas en España", ha asegurado.

Ahora, el adelanto de las elecciones en Andalucía para el próximo domingo 17 de mayo, les obligará a medir fuerzas, a medirse en campaña y luego en las urnas.

Eso sí, con un Juanma Moreno intentando no depender nada de Vox para poder formar gobierno. Porque ha vuelto a repetir: "Yo soy de la opinión de que cuanto menos hablemos de Vox, pues mejor". Y, para ello, está apelando a la tranquilidad. Asegura que, de no obtener la mayoría necesaria en las urnas, los andaluces están abocados a un tiempo de negociaciones. "Los ciudadanos andaluces tendrán que optar por mantener lo que ya tenemos: estabilidad, serenidad y confianza; o introducirnos en otra variable que es la de negociación, la de complicaciones".

Y con un Abascal que sí está buscando esa dependencia del PP. "El señor Juanma Moreno debería ser una persona agradecida porque gobierna en Andalucía, exclusivamente, gracias a la existencia de Vox", ha asegurado.

La estrategia del candidato del PP es evitar un cara a cara con Abascal, como ya ha ocurrido en otras elecciones. De hecho, Moreno ha ninguneado a Vox al asegurar que "no tienen equipos preparados" y que "no saben gobernar". Son palabras del candidato del PP en Andalucía.

Algo que Abascal ya le ha recriminado. "Son los nervios de poder perder la mayoría absoluta en Andalucía y de tener que formar una coalición de gobierno", ha dicho. Precisamente, Juanma Moreno prometió que sería presidente solo durante un máximo de ocho años. Este miércoles, ha tenido que recoger cable y reconocer que ponerse este límite de tiempo fue cosa de "ignorancia".

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